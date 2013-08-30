الفتح يحقق فوزه الأول في الدوري السعودي

الرياض - فاز الفتح المدافع عن اللقب على ضيفه النهضة ٤- صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب عبد العزيز بن جلوي في الجولة الثانية، الجمعة ليحقق انتصاره الأول في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم هذا الموسم.

وكان الفتح تعادل في الجولة الأولى للمسابقة 1-1 مع التعاون لكنه لم يتأخر كثيراً في افتتاح التسجيل عبر المهاجم حمدان الحمدان في الدقيقة ١٢.

وأضاف المهاجم الكونجولي دوريس سالمو هدفين لحامل اللقب في الدقيقتين ١٩ و٤٧ قبل أن يختتم البرازيلي ايلتون جوزيه الرباعية في الدقيقة ٨٠.

وحقق الهلال الذي يدربه نجم منتخب السعودية السابق سامي الجابر انتصاره الثاني في مباراتين بتغلبه على مضيفه الإتفاق 3-1 على ملعب محمد بن فهد في الدمام.

ولم يمهل صانع الألعاب محمد الشلهوب أصحاب الضيافة الكثير من الوقت إذ سجل الهدف الأول للهلال من ركلة جزاء احتسبت للمهاجم ناصر الشمراني في الدقيقة الثامنة.

وجاء الدور على الشمراني الذي سجل الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة مستفيداً من تمريرة الشلهوب.

وأضاع سالم الدوسري فرصة لتعزيز تقدم الهلال بعد أن لعب الكرة من فوق رأس الحارس محمد شريفي ليبعدها مدافع الاتفاق ابراهيم هزازي في الدقيقة ٣١.

وقبل أن ينتهي الشوط الاول قلص المهاجم بابا ويجو الفارق بتسجيله هدف الإتفاق بعد تمريرة من علي الزقعان في الدقيقة ٤٤.

وأضاف الدوسري الهدف الثالث للهلال في الدقيقة ٦٧ بعد هجمة مرتدة قادها البرازيلي تياجو نيفيز.

وتغير حال الاتفاق في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء أضاعها ويجو في الدقيقة ٧٠ وألغى حكم المباراة هدفاً سجله نيفيز في الدقيقة ٧٥ بداعي التسلل.