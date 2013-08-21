الشباب السعودي يخرج بتعادل ثمين أمام كاشيوا الياباني

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الشباب يقدّم عرضاً قوياً في دوري أبطال آسيا وكاد أن يخطف الفوز بتسديدة من لاعبه الكولومبي توريس لولا اصطدام الكرة بالعارضة.