الشباب السعودي يخرج بتعادل ثمين أمام كاشيوا الياباني

طوكيو - انتزع الشباب السعودي تعادلاً ثميناً 1-1 من مضيفه كاشيوا ريسول الياباني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتقدم ماساتو كودو بهدف لكاشيوا صاحب الأرض في الدقيقة 21 لكن البرازيلي فرناندو منيجازو أدرك التعادل بتسديدة قوية قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.
قدّم الشباب عرضاً قوياً خلال شوطي المباراة وكاد أن يخطف هدف الفوز لكن تسديدة الكولومبي ماكنلي توريس المنضم حديثاً للفريق اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 87.
وستقام مباراة الإياب على استاد الملك فهد الدولي بالرياض يوم 19 أيلول/سبتمبر المقبل.