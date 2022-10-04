ما الذي يهدد نجاح تجربة موسيماني مع النادي الأهلي السعودي؟

تتطلع جماهير النادي الأهلي السعودي لبداية قوية في عهد المدير الفني الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي تولى المهمة بشكل رسمي خلفاً للمدرب يوسف عنبر.

ووصل بيتسو موسيماني إلى جدة أمس الاثنين ليبدأ رحلته مع الفريق الأهلاوي بعدما قاد التدريبات استعداداً لمواجهة جدة، غداً الأربعاء، في ”دوري يلو“.

وتنتظر بيتسو موسيماني مهمة صعبة وثقيلة بقيادة الأهلي مرة أخرى إلى دوري المحترفين، وهو ما تحدث عنه المدير الفني في مؤتمر صحفي عقده في جنوب أفريقيا حول ثقته في قدرته على إعادة الأهلي للدوري وتخطي المحنة الحالية.

وتبدو في الأفق بعض الأمور التي تهدد تجربة بيتسو موسيماني مع الأهلي السعودي تستعرضها ”إرم نيوز“.

🎥 موسيماني.. في اليوم الأول 💚 pic.twitter.com/3yptb2rEmf — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 3, 2022

أجواء جديدة

تتوافق الآراء بشأن خبرة المدرب القدير بيتسو موسيماني داخل قارة أفريقيا فهو أحد أكثر المدربين حصداً للألقاب القارية على مستوى الأندية بالتتويج بلقب دوري الأبطال 3 مرات بخلاف السوبر الأفريقي 3 مرات.

ويخوض موسيماني خطوة جديدة بأجواء مختلفة تماماً في مسيرته التدريبية بالعمل لأول مرة خارج حدود قارة أفريقيا وفي دوري لا يعلم عنه شيئاً لأندية دوري الدرجة الأولى في المملكة.

وتحدث موسيماني عن هذا التحدي في مؤتمره الصحفي، قائلاً: ”رأيت أن ذلك هو الوقت المناسب للخروج من حدود أفريقيا، وأنا بطبعي عاشق للتحديات، والكرة في آسيا ستساعدني بشكل أكبر على تقديم الأفضل“.

ويبدو المدرب المصري عادل عبدالرحمن مختلفاً مع هذا الرأي، مؤكداً أن قلة خبرة موسيماني بأجواء المملكة بجانب دوري يلو تحديداً ستكون عقبة كبيرة تهدد التجربة بالفعل.

وأكد مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“، أنه كان يفضل استمرار يوسف عنبر في مقعد المدير الفني مع الأهلي لخبراته ودرايته بتفاصيل الكرة السعودية ولكن التعاقد مع موسيماني في هذا التوقيت مغامرة بكل المقاييس.

وأشار إلى أن موسيماني نجح في جنوب أفريقيا بشكل رائع ولكنه عانى بعض الأمور في مصر بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء وطبيعة الجماهير.

غياب الصفقات

سيكون موسيماني مطالباً بالتعامل مع هذه المجموعة التي لم يقم باختيارها من لاعبي الأهلي السعودي وهو أمر يمثل عقبة كبيرة في ظل قناعات موسيماني ببعض اللاعبين.

ولن يستطيع الأهلي إبرام صفقات جديدة قبل شهر يناير المقبل وسيخوض 9 مواجهات قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأكد موسيماني في تصريحاته قبل السفر للسعودية، أنه لن يستطيع استقدام لاعبين جدد في الفترة المقبلة رداً على إمكانية ضم لاعبين من جنوب أفريقيا للأهلي.

علامات استفهام

رغم النجاح الباهر الذي حققه موسيماني مع الأهلي المصري على صعيد البطولات القارية إلا أنه ترك العديد من علامات الاستفهام أثناء ولايته وبعد رحيله على الصعيد الفني.

وتعرض موسيماني لانتقادات واسعة من عدة رموز ونجوم سابقين للأهلي المصري على رأسهم الدكتور طه إسماعيل، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، الذي هاجم موسيماني بضراوة في تصريحات تلفزيونية سابقة بسبب سوء المستوى الفني وطالب صراحة برحيله.

تعليق صاااااااااااااادم من طه إسماعيل 🔥🔥: إذا أرد الأهلي إنقاذ الدوري والبطولات المحلية عليه بتغيير #موسيماني 🔥🔥 pic.twitter.com/qzTTAuHoVS — Karim Ramzy كريم رمزي 🇪🇬 (@KarimRamzy) May 31, 2022

وتحدث محمد بركات، نجم الأهلي المصري والأهلي السعودي الأسبق، عبر تصريحات تلفزيونية قائلا إن ”موسيماني ارتكب أزمات فنية وساهم في تراجع لاعبي الفريق الأحمر وخسر بطولات مهمة على رأسها الدوري المصري“.

وأشار بركات إلى أن هناك لاعبين عانوا نفسياً بسبب تواجد موسيماني وعلى رأسهم حسام حسن لعدم حصوله على الفرصة.

تعليق محمد بركات على تصريحات موسيماني الخاصة بالأهلي 👇#الريمونتادا#قناة_المحور pic.twitter.com/BEtZ4B0FG7 — Mehwar TV Network (@MehwartvChannel) September 29, 2022

التعامل الإعلامي

تبدو هناك عقبة أخرى في طريق موسيماني تتمثل في تعامله مع وسائل الإعلام الذي يعد جزءاً من سياسة المدرب الجنوب أفريقي.

واشتهر موسيماني قبل توليه تدريب الأهلي المصري بأنه يجيد استخدام أساليب الأحاديث الناعمة والتنويم المغناطيسي قبل لقاءات الأهلي والزمالك حين كان مدرباً لصن داونز الجنوب أفريقي.

ودخل موسيماني في أزمات بالجملة أثناء عمله في الأهلي بسبب تصريحاته المثيرة للجدل وعلى رأسها اتهامه محمود عبد المنعم (كهربا) نجم الفريق بتسريب أخبار النادي.

وأثار موسيماني الجدل أكثر من مرة بتصريحاته في وسائل الإعلام الجنوب أفريقية والحديث تارة عن تعاطي لاعبي الأهلي الكحول وتأثر الإدارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر مختار مختار، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، في حديثه لـ“إرم نيوز“ موسيماني من اتباع نفس السياسة الإعلامية في فترة ولايته للأهلي السعودي.

وأشار إلى أن الأهلي السعودي فريق كبير ويعاني من أزمة ولديه جماهير في الأساس تعيش حالة من الحزن بسبب موقف فريقها ولن تتحمل أي مناوشات إعلامية.

وأوضح أن موقف الأهلي السعودي يجعل كل تركيزه داخل المستطيل الأخضر لتطوير اللاعبين بأقصى سرعة ومنحهم الثقة وتحقيق الانتصارات.