رسميا.. السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، يوم الثلاثاء، فوز السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في ”تروجينا – نيوم“، في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41.

وكانت السعودية تقدمت بطلب الاستضافة في أغسطس الماضي، إذ تعد تروجينا وجهة السياحة الجبلية العالمية في ”نيوم“.

وبذلك تصبح المملكة أول دول غرب قارة آسيا استضافةً لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية.

ووقع عقد استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029) كل من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، والرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي ”راجا راندير سينغ“.

يسرني أن أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة #الألعاب_الآسيوية_الشتوية في #تروجينا2029 ❄️ بدعمهم السخي .. أصبحت المملكة وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية🇸🇦 pic.twitter.com/3cthmNaWwf — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) October 4, 2022

من جانبه، قال وزير الرياضة السعودي: ”كل الامتنان والتقدير لأسرة المجلس الأولمبي الآسيوي على ثقتها في المملكة التي تضمن استضافتنا لمحافل رياضية ذات طابع دولي وعالمي“، مشيرًا إلى أنَّ ”الرياضة تعد إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 التي نطمح أن نشهد من خلالها تطورات مميزة على الصعيد الرياضي في المملكة“.

وأضاف: ”نعمل على تعزيز وتشجيع الرياضة المجتمعية في مختلف الرياضات للمساهمة في تكوين مجتمع رياضي وصحي، مضيفًا ”نطمح لتعزيز دور المرأة على الصعيد الرياضي من خلال الرياضة“.

واختتم حديثه عن ملف تروجينا، قائلا: ”سعيد جدًا بوجود رياضيي المملكة للمنافسة في الألعاب الشتوية، وسوف نشهد في تروجينا 2029 إحدى أجمل المنشآت والملاعب“.

وأشار إلى أن ”طموحنا دورة ألعاب شتوية تلبّي وتتجاوز أعلى المعايير الفنية وتخلق تجربة مستقبلية فريدة من نوعها ومبتكرة ومستدامة للرياضيين والمشجعين على حد سواء“.