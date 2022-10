تقرير: البرازيلي رافاييل كاريوكا يمكنه الانتقال إلى النصر السعودي في ديسمبر

كشف موقع ”mediotiempo“ الإسباني أن نادي ‎النصر السعودي يراقب وضع البرازيلي رافاييل كاريوكا مع ناديه تيغريس أونال المكسيكي مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية قد قالت قبل أيام إن البرازيلي رافاييل كاريوكا يرفض تجديد عقده مع تيغريس أونال وسط اهتمام من ناد سعودي لم تحدد اسمه.

⏪ Back when we last played Benfica at home, Rafael Carioca scored just three minutes in.

Scenes, let's hope for some more goals today 🤞pic.twitter.com/6TjsLr1gd2

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 4, 2021