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رياضة

تقرير: البرازيلي رافاييل كاريوكا يمكنه الانتقال إلى النصر السعودي في ديسمبر
تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2022 17:44 GMT
تاريخ التحديث: 03 أكتوبر 2022 19:20 GMT

تقرير: البرازيلي رافاييل كاريوكا يمكنه الانتقال إلى النصر السعودي في ديسمبر

كشف موقع "mediotiempo" الإسباني أن نادي ‎النصر السعودي يراقب وضع البرازيلي رافاييل كاريوكا مع ناديه تيغريس أونال المكسيكي مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشف موقع ”mediotiempo“ الإسباني أن نادي ‎النصر السعودي يراقب وضع البرازيلي رافاييل كاريوكا مع ناديه تيغريس أونال المكسيكي مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية قد قالت قبل أيام إن البرازيلي رافاييل كاريوكا يرفض تجديد عقده مع تيغريس أونال وسط اهتمام من ناد سعودي لم تحدد اسمه.

وقال ”mediotiempo“إن رافاييل كاريوكا دخل دائرة اهتمام ناديى النصر السعودي، وبوتوفاغو البرازيلي، وإنه يمكن للنادي السعودي التعاقد مع اللاعب في شهر ديسمبر القادم إذا رغب في ذلك.

وينتهي عقد رافاييل كاريوكا مع تيغريس أونال، في يونيو 2023، لذلك سيكون قادرًا على التفاوض دون موافقة ناديه، اعتبارًا من يناير، في حالة عدم رغبة اللاعب في تجديد عقده.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها النصر بالتعاقد مع كاريوكا البالغ من العمر 33 عاما، ففي 2018 تردد ان النص قريب من ضم اللاعب لكن الصفقة لم تتم.

وانضم رافاييل كاريوكا إلى تيغريس أونال، في 2017، وكان جزءا أساسًا من الفريق الذي فاز بلقبين في الدوري المكسيكي ولقب في ودوري أبطال الكونكاكاف.

وفي العام الماضي، تحت قيادة ميغيل هيريرا، خسر كاريوكا مركزه الأساس، وشارك أساسيًا فقط في 8 مباريات من 17 مباراة.

وسبق أن لعب كاريوكا في البرازيلي لأندية: غريميو، وفاسكو دي غاما، وأتلتيكو مينيرو، كما لعب لسبارتاك موسكو الروسي.

وحسب موقع ”transfermarkt“، فإن كاريوكا لعب 219 مباراة مع سجل فيها 5 أهداف، وصنع 14، وسجل 3 أهداف، وصنع 6 في 139 مباراة.

في حين لعب 114 مباراة مع أتلتيكو مينيرو، و37 مباراة مع غريميو، و34 مباراة مع فاسكو دي غاما، علمًا أنه نال لقب كأس البرازيل مع أتلتيكو مينيرو العام 2014.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب البرازيلي مليوني يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

ويحتل نادى النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، وتعادل سلبيا أمس الأحد أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة.

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