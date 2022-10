مركز التحكيم الرياضي يغلق باب المرافعات في قضية عبدالرزاق حمدالله

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ أن ‎مركز التحكيم الرياضي أغلق باب المرافعات في قضية ‎المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد أن استكمل الأطراف كافة الردود بينهم أمام مركز التحكيم.

وقالت الصحيفة إنه ينتظر الإعلان عن الحكم النهائي خلال 10أيام، أو أن يكون هناك جلسة استماع خلال هذه الفترة يعلن بعدها الحكم.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أن المرافعات لدى ‎مركز التحكيم الرياضي في قضية الاتحاد ولاعبه حمدالله ستستمر حتى يتم منح أحد أطراف القضية مهلة للرد على خلفية قضية النصر ضد الاتحاد ولاعبه حمدالله في قضية ”التسريبات“.

وانضم المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ نادي النصر عقد اللاعب لأسباب تأديبية.

وأصدرت إدارة نادى النصر برئاسة مسلى آل معمر في 28 مارس، بيانا اتهمت مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبدالرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو، (حو 82 مليون ريال سعودي).

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر وحامد البلوي 6 أشهر بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 اشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال، قبل أن يتم تعليق عقوبة إيقاف حمدالله.

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي قام بإصدار قرار سابق بتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله بعد الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على خلفية العقوبة الموقعة على اللاعب في قضية التسريبات من قبل إدارة النصر .

