مسلي آل معمر يكشف حقيقة التقدم بشكوى ضد مشاركة حمدالله في مباراة النصر ضد الاتحاد

نفى مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، استعداد إدارته لتقديم شكوى ضد مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الاتحاد، في مواجهة الفريقين، مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري السعودي للمحترفين.

وقال آل معمر في تصريحات إعلامية، عقب المباراة: ”لن نتقدم بشكوى على مشاركة عبدالرزاق حمدالله في مواجهة الفريقين أمس“.

وأضاف: ”بعد صدور قرار مركز التحكيم بقضية حمدالله سيكون لدينا وقفة والهدف مصلحة الرياضة السعودية، المستفيد بالقرار هو الرياضة السعودية ومنافساتها ولو تم إيقاف اللاعب الآن ما الفائدة المباشرة التي ستعود علينا؟ لا يوجد“.

وتابع: ”هدفنا هو مصلحة الرياضة والقضاء الرياضي يتطلب أن نقف أمام أي خطأ وتقصير في العمل، وسنصل إلى أقصى درجة في هذا الأمر“.

🎥| مسلي آل معمر رئيس النصر في تصريحات إعلامية: بعد صدور قرار مركز التحكيم بقضية حمدالله سيكون لدينا وقفة والهدف مصلحة الرياضة السعودية. pic.twitter.com/H1OwRsScIQ — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2022

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت في وقت سابق الاحتجاج المقدم من نادي الرائد ضد مشاركة حمدالله، ضمن لقاء الفريقين بالجولة الثالثة بالدوري السعودي.

وقام مركز التحكيم الرياضي بإصدار قرار سابق بتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله بعد الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على خلفية العقوبة الموقعة على اللاعب في قضية التسريبات من قبل إدارة النصر.

إلى ذلك، وجه العديد من الإعلاميين انتقادات واسعة لناديي النصر والاتحاد ولاعبي الفريقين بعد التعادل السلبي.

وقال سلطان اللحياني، عبر برنامج ”أكشن مع وليد“: ”الكل كان يخشى من خسارة ‎الاتحاد بغياباته والمباراة خارج ملعبه، فالتعادل مكسب للاتحاد وخسارة للنصر، كانت فرصة ذهبية للنصر“.

وأشار الناقد الرياضي محمد العنزي: ‎“النصر كان أقرب للفوز من حيث الاستحواذ على المباراة، لكن يوجد مشكلة في منطقة هجوم النصر، ولو استمرت المباراة 90 دقيقة أخرى لن يسجل هدف النصر أهداف“.

فيما شدد الإعلامي جمال عارف: ”نونو سانتو مدرب الاتحاد، بالغ في احترام ‎النصر، احترمه ولكن ليس بهذه الطريقة، فمدرب ‎الاتحاد كان سبب التعادل“.

فيما تحدث الإعلامي تركي العجمة، قائلا: ”كل مباريات الجولة الخامسة كانت جميلة إلا مباراة النصر والاتحاد كان فيها كل شيء إلا جمال كرة القدم، مباراة باهتة تماما، والمعلق كان يحاول رفع روح المباراة التي كانت بلا طعم أو لون ولا كانت تستحق كل هذا الانتظار والترقب“.

تاليسكا يتجاهل عبدالرزاق حمدالله ويرفض الحديث معه بعد مباراة النصر ضد الاتحاد (فيديو) https://t.co/4v2Ex2UIuK pic.twitter.com/AzX5jiE84h — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 3, 2022

وصرح الإعلامي وائل النجار: ”مباراة النصر والاتحاد كانت مملة، ولم نشعر بأي رغبة حقيقية لدى الفريقين للفوز وما حدث خارج الملعب قبل المباراة وضح تأثيره على اللاعبين، كان هناك خوف ومشاحنات بين اللاعبين واضحة أثرت على المباراة“.

يذكر أن مبارة أمس شهدت طرد طارق حامد، لاعب الاتحاد، إثر تدخل عنيف على قدم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر، كما طرد عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر، بعد تدخله بعنف على قدم عوض ناشري لاعب الاتحاد.

واحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة، بينما تراجع النصر إلى المركز الخامس، في ترتيب الجدول برصيد 10 نقاط.

ويواجه النصر يوم الجمعة المقبل نظيره أبها، بينما يستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح في ذات اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.