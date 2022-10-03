موسيماني: مستعدون لقيادة الأهلي.. وأطالب الجماهير بالدعم ومنح الفريق القوة

أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن استعداده برفقة جهازه الفني لقيادة النادي الأهلي السعودي في المرحلة المقبلة.

وقال موسيماني في أول تصريحات له عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية، لبدء مهمته رسميًّا في قيادة النادي الأهلي ”جئنا لتأدية وظيفتنا ونحن مستعدون للمرحلة المقبلة“.

وأضاف ”تابعت الترحيب من جماهير الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشعرت بالحفاوة، ونشعر أننا في منزلنا ومرحب بنا، وأطلب من الجماهير الحضور وملء الملعب لدعم الفريق ومنحه القوة“.

موسيماني يصل جدة لبدء مهام عمله مدربًا للنادي الأهلي السعودي.pic.twitter.com/JZAQThTuEy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 3, 2022

ومن المقرر أن يقود موسيماني تدريبات الفريق الجداوي فور وصوله وقبل لقاء نظيره جدة، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ”الجوهرة“.

المدرب الجنوب أفريقي وصل برفقة طاقمه الفني الذي يضم مدرب لياقة، ومدير تحليل الأداء، ومحلل أداء، إذ سيباشر الجهاز الفني الجديد عمله مع المدرب.

وكانت إدارة الأهلي السعودي تعاقدت قبل أيام مع موسيماني لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد، وذلك لقيادة الفريق من أجل الصعود إلى الدوري السعودي الممتاز مجددًا.

وكان المدرب يوسف عنبر الذي تم تعيينه في منصب المستشار الفني هو مَن قاد الفريق خلال المباريات الثلاث الماضية، إذ حقق انتصارين وتعادلًا وحيدًا.

وعلق بيتسو موسيماني، على تدريب فريق الراقي السعودي، وموافقته على قبوله تولي المسؤولية الجديدة، قائلًا عبر ”تويتر“: ”أنا متحمس جدًّا لهذه الفرصة ولا أطيق الانتظار للقاء فريقي الجديد“.

وبدأ موسيمانى مشواره التدريبي في 2001، مع نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، ومِن بعده مباشرة إلى تدريب منتخب جنوب أفريقيا في 2010 و2012 إضافة إلى صن داونز الجنوب الأفريقي من 2012-2020، ومعه نجح في تحقيق دوري أبطال أفريقيا.

كما درب الأهلي المصري منذ 2020 حتى منتصف 2022، وفيها تمكن من الفوز بلقب أبطال أفريقيا مرتين، كما استطاع الوصول إلى المركز الثالث في مونديال الأندية.

ويلعب نادي الأهلي السعودي في دوري الدرجة الأولى، بعد الهبوط وتراجع نتائجه الموسم الماضي.