رد فعل حمدالله بعدما حاول مشجع إجباره على ارتداء وشاح نادي النصر (فيديو)

بدا المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد، غاضبا بشدة بعدما حاول أحد مشجعي النصر السعودي، استفزازه وهو يبدو في طريقه إلى المطار بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الجولة الخامسة للدوري السعودي للمحترفين.

وطارد المشجع الذي كان يرتدي قميص النصر، حمدالله في طرقات المطار ووجه حديثه للنجم المغربي، قائلا: ”والله ما رفعك إلا النصر فلماذا تجحده؟“، ليقوم حمدالله بالاقتراب من المشجع والسير بجانبه، ليرد عليه: ”متى جحدته؟“.

جماهير #النصر

لـ حمدالله | محد أضاف لك و رفعك كقيمة فنيه الا #النصر

لماذا النكران ؟ pic.twitter.com/EJGKwUCnU9 — علي العنزي (@Ali_alabdallh) October 2, 2022

وأصر المشجع على أن يضع حمدالله وشاح نادي النصر على كتفه، لكن النجم المغربي رفض وقام بإزاحة المشجع بعيدا، وبدا أن المشجع وجه إساءة ما لنجم الاتحاد، الذي وقف بدوره لمعاتبة المشجع، قبل أن يقوم زملاء حمدالله بإبعاده حتى لا يتطور الأمر.

حمدالله يرفض شال بألوان #النصر من مشجع 💛 pic.twitter.com/PH0zEBiV1v — بدر الشيباني (@iBaVFL) October 3, 2022

وعلق الإعلامي الرياضي تركي الغامدي على الواقعة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: ”مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله تعامل مع المشجع النصراوي بُرقيّ كبير.. أهنيه صراحة على صبره على استفزازات المشجع النصراوي.. وعلى رفضه وضع شال النصر تقديرا لناديه الاتحاد“.

مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله تعامل مع المشجع النصراوي بُرقيّ كبير.. اهنيه صراحة على صبره على استفزازات المشجع النصراوي.. وعلى رفضه وضع شال النصر تقديرًا لناديه الاتحاد 👏🏻 https://t.co/ypzsV7uGoG — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) October 3, 2022

وتعادل النصر مع ضيفه وغريمه الاتحاد دون أهداف في قمة عنيفة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما أنهى كل فريق المباراة بعشرة لاعبين، يوم الأحد.

وشهدت المباراة أكثر من فرصة خطيرة للنصر وأكثر من بطاقة ملونة، وأكثر من تدخل عنيف، لكن في النهاية لم تهتز الشباك.

وبات الاتحاد يملك 11 نقطة في المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن الشباب المتصدر صاحب العلامة الكاملة في خمس مباريات، بينما يأتي النصر في المركز الخامس برصيد عشر نقاط.

ويعد تعادل الفريقين سلبياً هو الأول بينهما منذ انطلاق حقبة المحترفين التي تواجها خلالها في 29 مباراة.

وشهدت مباريات الفريقين التعادل 10 مرات، كانت الأولى في موسم 2008-2009 عندما انتهى اللقاء بهدفين لمثلهما، فيما حضر التعادل آخر مرة بين الفريقن في ذهاب موسم 2020-2021.

وكان حمدالله قد انتقل إلى الاتحاد، في يناير الماضي، بعدما فسخت إدارة النصر عقده من طرف واحد.

علاقة حمدالله بناديه السابق ”النصر“، تشهد توترا متصاعدا، حيث لجأ الطرفان لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم“ فيفا“، على خلقية فسخ العقد في الموسم الماضي.