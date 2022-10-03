الجولة الخامسة للدوري السعودي: هدف مصطفى زغبة يدخل التاريخ.. وأول هزيمة للهلال

شهدت الجولة الخامسة للدوري السعودي العديد من الأحداث المثيرة، والتي كان أبرزها الهدف التاريخي للجزائري مصطفى زغبة حارس ضمك، وسقوط الهلال أمام التعاون.

وفيما يأتي أبرز نقاط بالجولة السابقة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

* هدف الحارس زغبة يدخل التاريخ

سجل الجزائري مصطفى زغبة حارس ضمك هدفا نادرا حين سدد كرة طويلة من المرمى إلى المرمى لتسكن شباك الطائي خلال الفوز 2-صفر، يوم السبت.

وهدف زغبة جاء من أبعد مسافة في تاريخ دوري المحترفين (نحو 91 مترا) ليصبح خامس حارس يهز الشباك في تاريخ البطولة.

وسبقه عصام الحضري وعبد الله معيوف ومبروك زايد بالتسجيل من ركلات جزاء، بينما أحرز مصطفى ملائكة من ضربة رأس.

هدف تاريخي لحارس مرمى #ضمك مصطفى زغبة من مرمى لمرمى في مواجهة #الطائي #ضمك_الطائي pic.twitter.com/XAqYPXO2RO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2022

* قذائف كريتشوفياك تمنح الشباب انطلاقة تاريخية

سجل البولندي غريغور كريتشوفياك هدفين متشابهين بتسديدتين صاروخيتين من خارج منطقة الجزاء ليقود الشباب للفوز 2-1 على الفيحاء والانفراد بالصدارة بعلامة كاملة.

وحقق الشباب أفضل انطلاقة له بالمسابقة خلال 14 عاما، واستغل أول هزيمة للهلال هذا الموسم أمام التعاون ليتصدر بفارق ثلاث نقاط بعد خمس جولات.

* أول تعادل سلبي بين النصر والاتحاد في قمة عنيفة

انتهت قمة الاتحاد والنصر بتعادل دون أهداف للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الغريمين منذ بداية دوري المحترفين في 2008.

وشهدت القمة في ”مرسول بارك“ أجواء متوترة وطرد لاعب من كل فريق، وتعرض المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، لصيحات استهجان من جماهير ناديه السابق النصر.

ترتيب الدوري السعودي.. تعادل سلبي نادر في "قمة عنيفة" بين النصر والاتحاد https://t.co/jYweH3akoD pic.twitter.com/2JbLjXX0pD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

* شباك غروهي لا تهتز منذ بداية الموسم

حافظ الحارس مارسيلو غروهي على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، ليبقى الاتحاد الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن.

* صيام الهدافين

حافظ كارلوس جونيور، مهاجم الشباب، على صدارة هدافي الدوري بأربعة أهداف رغم أنه لم يهز الشباك هذه الجولة، لكنه استفاد من غياب أهداف منافسيه كريستيان جوانكا زميله بالفريق، وثنائي الهلال موسى ماريجا وأوديون إيجالو، وسجل كل منهم ثلاثة أهداف.

ترتيب الدوري السعودي: الهلال يسقط ويفرط في تقدمه أمام التعاون https://t.co/NNuUHDJjDp pic.twitter.com/1mD7WnIUG8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

* أفضل سلسلة للتعاون وأول هزيمة للهلال

تجنب التعاون الهزيمة للمباراة الثامنة على التوالي في أفضل سلسلة له بدوري المحترفين، ونجح في إلحاق أول هزيمة بالهلال حامل اللقب 2-1، وجاء هدف الفوز عبر فهد الرشيدي بمهارة فردية ورفض الاحتفال أمام ناديه السابق.

وقفز التعاون للمركز الرابع بفارق الأهداف خلف الاتحاد وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني، وأربع نقاط عن الشباب المتصدر.