تاليسكا يتجاهل عبدالرزاق حمدالله ويرفض الحديث معه بعد مباراة النصر ضد الاتحاد (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عقب مباراة النصر ضد الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في قمة الدوري السعودي، يظهر تجاهل البرازيلي تاليسكا، نجم العالمي، الحديث مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم العميد.

ويظهر في الفيديو المتداول الذي تم التقاطه من الجماهير الحاضرة للمباراة، حمدالله وهو يتجه لزميله السابق تاليسكا ويمد يده محاولا مصافحته والحديث معه، ولكن اللاعب البرازيلي يتجاهله ويقوم بالابتعاد عنه، ليقوم حمدالله بدوره بتركه والذهاب للحديث مع زملائه في الاتحاد.

سحبت تاليسكا على حمدالله pic.twitter.com/UWnt736Pnr — عبداللطيف ال فارس (@JAtsalat) October 3, 2022

وشهدت الفترة التي لعب بها حمدالله بجانب تاليسكا في نادي النصر قبل الرحيل إلى الاتحاد العديد من الخلافات بين الثنائي.

وكان حمد الله قد انتقل إلى الاتحاد، في يناير الماضي، بعدما فسخت إدارة النصر عقده من طرف واحد.

ولعب النجم المغربي مباراتين بقميص الاتحاد ضد النصر، وانتهت الأولى بفوز العميد (3-1)، وسجل فيها حمد الله هدفا، بينما آلت الأخرى للتعادل.

تاليسكا يتجاهل حمدالله pic.twitter.com/hKuBXiCIuX — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) October 2, 2022

وكان التعادل السلبي قد حسم كلاسيكو النصر والاتحاد، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة أكثر من فرصة خطيرة للنصر وأكثر من بطاقة ملونة، وأكثر من تدخل عنيف، لكن في النهاية لم تهتز الشباك.

وبات الاتحاد يملك 11 نقطة في المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن الشباب المتصدر صاحب العلامة الكاملة في خمس مباريات، بينما يأتي النصر في المركز الخامس برصيد عشر نقاط.

ويعتبر هذا التعادل السلبي الأول بينهما في عهد دوري المحترفين منذ انطلاقته عام 2008، إذ حضر التعادل بينهما 8 مرات من قبل لكن بنتائج إيجابية.

وحرص حمدالله على تحية جماهير النصر، فور دخوله لملعب مرسول بارك، للقيام بعملية الإحماء، ورصدت عدسات الكاميرات النجم المغربي وهو يحيي جمهور فريقه السابق ”بالتصفيق“.

يذكر أن علاقة حمدالله بناديه السابق ”النصر“، تشهد توترا متصاعدا، حيث لجأ الطرفان لتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم“ فيفا“، على خلقية فسخ العقد في الموسم الماضي.

في المقابل ردت جماهير النصر على تحية حمدالله بصفارات الاستهجان، وقامت جماهير الاتحاد بالرد على عبارات جماهير النصر ورددت ”حمدالله ياحمد الله.. اليوم يومك يا حمد الله“.