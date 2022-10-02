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رياضة

مسلي آل معمر: إخراج لاعبي النصر من جو المباراة كان من أهداف الحكم أمام الاتحاد (فيديو)
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 21:30 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 22:10 GMT

مسلي آل معمر: إخراج لاعبي النصر من جو المباراة كان من أهداف الحكم أمام الاتحاد (فيديو)

علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على أداء الحكم الأوروغوياني أندريس كونها في مباراة النصر والاتحاد في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على أداء الحكم الأوروغوياني أندريس كونها في مباراة النصر والاتحاد في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال آل معمر بعد المباراة: ”المشكلة أننا إذا طلبنا حكمًا أجنبيًا لا يأتي الحكم الأجنبي المميز، وأقول إلى الآن الحكم السعودي أهون من الحكم الأجنبي، وأتمنى أن يكون إحضار الحكام الأجانب غير الجيدين لتوجيهنا لاختيار الحكم السعودي“.

وبسؤاله عما إذا كان الحكم ”أندريس كونها“ متحيزًا لنادي الاتحاد قال آل معمر: ”الحكم كان محتقنًا ضد لاعبي النصر، ووزع بطاقات على لاعبي النصر دون أسباب، والبطاقات كان يجب أن توجه للاعب الاتحاد لكن لم يحدث ذلك، وكان هنالك استفزاز للاعبي النصر، وواضح أن إخراج لاعبي النصر من جو المباراة من أهداف الحكم“.

وتابع آل معمر: ”الحكم أخرجنا من بداية المباراة، وبعد الطرد رجع اللاعبون لمستواهم، واستمر الحكم، لكننا كذلك أضعنا فرصًا“.

وأتم رئيس النصر: ”الناس كلهم شافو الحكم، المشهد اللي شفناه في لعب الجوهرة العام الماضي كان نفس الشيء اليوم، بس الحمدلله عدت، صراحة أمور غريبة، من أول 5 دقائق، تاليسكا ليش يأخذ كارت أصفر، إيش معنى تاليسكا يأخذ كارت أصفر“.

وواصل: ”صراحة فيه أمور غريبة تحدث، لما يكون حكم تاريخه غير جيد في السنوات الماضية عندما يحضر ليش تجيبه مرة ثالثة، مرتين تاريخه كان غير جيدّ!“.

وطرد الحكم لاعب الوسط المصري طارق حامد من الاتحاد في الدقيقة 43، بعد تدخل على قدم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر.

ولعب النصر بـ10 لاعبين أيضًا بعد طرد عبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقة 59، بعد تدخل بالقدم أيضًا على عوض الناشري.

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