ترتيب الدوري السعودي.. تعادل سلبي نادر في "قمة عنيفة" بين النصر والاتحاد

تعادل النصر مع ضيفه وغريمه الاتحاد دون أهداف في قمة عنيفة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما أنهى كل فريق المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الأحد.

وكان آخر تعادل سلبي بين النصر والاتحاد موسم 2000.

وشهدت المباراة أكثر من فرصة خطيرة للنصر وأكثر من بطاقة ملونة، وأكثر من تدخل عنيف، لكن في النهاية لم تهتز الشباك.

وجاءت أول فرصة خطيرة للنصر عندما رد مارسيلو جروهي حارس الاتحاد ضربة رأس من فينسن أبو بكر، وتابعها ألفارو غونزاليس لكنه وضع الكرة برأسه من مدى قريب أعلى المرمى في الدقيقة 33.

وقبل الاستراحة بدقيقتين نال طارق حامد لاعب وسط الاتحاد بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ عنيف.

طرد طارق حامد في مباراة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي (فيديو) https://t.co/Uc4ox0P5te pic.twitter.com/sGAtSpucJs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

وحاول النصر الاستفادة من الأفضلية العددية واقترب أندرسون تاليسكا من التسجيل، لكنه وضع الكرة برأسه خارج المرمى من مدى قريب في الدقيقة 54، بعد عرضية متقنة من ”أبو بكر“.

وبعد 5 دقائق، تعادلت الكفة بعدما نال عبد المجيد الصليهم بطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ عنيف في منتصف الملعب ضد عوض الناشري.

واستمرت سيطرة النصر بشكل أكبر على الكرة، واكتفى الاتحاد بالتكتل الدفاعي لفترات طويلة، وصنع صاحب الأرض فرصة جديدة انتهت بتسديدة من البرازيلي لويز جوستافو بجوار القائم مباشرة.

النصر ضد الاتحاد.. احتفال عبدالرزاق حمدالله بطرد الصليهم (فيديو) https://t.co/HkC7u4xSUq pic.twitter.com/X7tsUfxjp0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

وقرب النهاية، كاد الاتحاد أن يسجل على عكس سير اللعب من هجمة مرتدة، لكن تمريرة عبد الرحمن العبود لم تصل إلى زميله الموجود داخل منطقة الجزاء عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق.

وبات الاتحاد يملك 11 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر صاحب العلامة الكاملة في 5 مباريات، بينما يأتي النصر في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

التعاون يهزم الهلال في عقر داره

وفي وقت سابق أوقف التعاون انطلاقة مضيفه الهلال المثالية في بطولة دوري روشن هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة للمسابقة، رغم النقص العددي في صفوفه.

بادر الهلال بالتسجيل عن طريق ميشيل دي أوليفيرا في الدقيقة 29، لكن التعاون أدرك التعادل عن طريق سميحان ضيدان الثابت في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، لاسيما بعدما اضطر التعاون للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد مهاجمه الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 65 لحصوله على الإنذار الثاني.

وبينما شدد الهلال من هجومه بغية تسجيل هدف ثانٍ يحصد من خلاله النقاط الثلاث، لاسيما في ظل النقص العددي لمنافسه، أحرز فهد عائض الرشيدي، الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 74، موجهًا ضربة قوية لآمال الفريق الأزرق في الفوز باللقاء.

وتجمد رصيد الهلال عند 12 نقطة من 4 نقاط بعدما تلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم بينما رفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث.

التعاون يرفض الخروج من الشوط الأول قبل إدراك التعادل مع #الهلال #الهلال_التعاون pic.twitter.com/XUTd4afYmy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

هدف فهد الرشيدي الرائع في مرمى #الهلال، ثم رفضه الاحتفال .#الهلال_التعاون pic.twitter.com/rQbcRu7LFn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

الشباب ينفرد بالصدارة

وانفرد الشباب بالصدارة بعدما حول تأخره بهدف أمام مضيفه الفيحاء إلى فوز 2-1.

تقدم النيجيري أنتوني نواكايمي للفيحاء من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وكاد صاحب الأرض أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 52 لكن تسديدة محمد البقعاوي الهائلة ارتدت من العارضة.

وبعدها بثلاث دقائق فقط أدرك الشباب التعادل عبر تسديدة رائعة وقوية من البولندي جريجور كريكوفياك من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الشباب الضغط وأطلع كارلوس جونيور تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء حولها حارس الفيحاء إلى ركلة ركنية في الدقيقة 63.

وبالطريقة ذاتها سجل كريكوفياك هدف الفوز للشباب في الدقيقة 71 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الشباب مسيرته المثالية بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة مقابل نقطتين للفيحاء في المركز 14.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: