النصر ضد الاتحاد.. احتفال عبدالرزاق حمدالله بطرد الصليهم (فيديو)

احتفل عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، بطرد عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي.

وتعرض عبدالمجيد الصليهم للطرد المباشر، بعد تدخله بعنف على قدم عوض ناشري لاعب الاتحاد في منتصف الشوط الثاني.

وفور إشهار حكم المباراة ”الكارت الأحمر“ في وجه الصليهم، احتفل حمدالله بطريقة مثيرة بقرار الطرد.

يذكر أن طارق حامد لاعب نادي الاتحاد تعرض هو الآخر للطرد في الدقيقة 43 من الشوط الأول، بعد تدخل عنيف على قدم الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم النصر.

ولم يتعثر الاتحاد والنصر سوى في الجولة الثانية، حيث تعادل الأول دون أهداف مع الاتفاق، وخسر الآخر بهدف أمام التعاون في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

ويصطدم العملاقان النصر والاتحاد في قمة مبكرة ومرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الأحد، ويدرك المتعثر أنه سيبتعد خطوة جديدة عن الصراع على القمة.

وتلقى الاتحاد دفعة بعودة الهداف عبد الرزاق حمد الله بعد تعليق إيقافه، وسجل المهاجم المغربي هدفي الفوز 2-صفر على الخليج، بينما استعرض النصر قوته وفاز برباعية على الباطن.

واعتاد ”حمد الله“ هز الشباك في مباريات الاتحاد مع النصر، فقد سجل هدفًا في فوز فريقه الحالي 3-صفر على فريقه السابق، في فبراير/ شباط الماضي، بينما سبق له التسجيل 6 مرات مع النصر أمام الاتحاد.

وستتعرض قوة النصر الهجومية لاختبار أمام صلابة دفاع الاتحاد الذي لم يهتز مرماه بعد في 4 جولات، وهو نفس حال الشباب والهلال.