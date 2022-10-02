طرد طارق حامد خلال مباراة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي (فيديو)

خرج طارق حامد لاعب نادي الاتحاد مطرودًا بالبطاقة الحمراء في المباراة التي تجمع فريقه الاتحاد مع النصر على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتدخل طارق حامد على قدم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، واستعان الحكم أندريس كونها الأوروغواياني بتقنية حكم الفيديو ”VAR“ قبل طرد طارق حامد في الدقيقة 43.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على التعادل السلبي، ونال لاعبان اثنان من كل فريق البطاقة الصفراء.

ولعب النصر بـ10 لاعبين أيضًا بعد طرد عبد المجيد محمد الصليهم في الدقيقة 59، بعد تدخل بالقدم أيضًا على عوض الناشري.

ويملك الاتحاد 10 نقاط من 4 مباريات مقابل 9 نقاط للنصر من 4 مباريات، ويتصدر الشباب جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 مباريات مقابل 12 نقطة من 5 مباريات للهلال في المركز الثاني.

وفاز الاتحاد على النصر في آخر 3 مباريات بينهما، أما آخر فوز للنصر على الاتحاد فكان، في ديسمبر 2018، عندما فاز 2/1 بهدفي عبدالرزاق حمدالله.

وفي آخر 10 مباريات بين النصر والاتحاد في مختلف المسابقات فاز الاتحاد 5 مرات، وتعادلا 3 مرات، وفاز النصر مرتين، علمًا بأنه في آخر 8 مباريات بين الفريقين فاز الاتحاد 5 مرات، وتعادلا 3 مرات، ولم يفز النصر.

وتتركز الأنظار على النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي عاد للمشاركة مع الاتحاد بعد فترة من التوقف.

وكان ”حمدالله“ قد سجل هدفًا للاتحاد في فوزه 3/0 على النصر في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، الموسم الماضي، حيث احتل الاتحاد المركز الثاني، واحتل النصر المركز الثالث.