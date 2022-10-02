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رياضة

مباراة النصر والاتحاد.. عبدالرزاق حمدالله يصفق لجماهير العالمي لترد عليه "بكاية" (فيديو)
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 17:58 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 19:05 GMT

مباراة النصر والاتحاد.. عبدالرزاق حمدالله يصفق لجماهير العالمي لترد عليه "بكاية" (فيديو)

سخرت جماهير نادي النصر السعودي، من المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق السابق، ولاعب الاتحاد الحالي، قبيل انطلاق مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الجولة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سخرت جماهير نادي النصر السعودي، من المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق السابق، ولاعب الاتحاد الحالي، قبيل انطلاق مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي.

وخلال عمليات الإحماء قام عبدالرزاق حمدالله، بالتوجه إلى جماهير النصر  وقام بالتصفيق لهم.

ولم ترد جماهير النصر التحية وقالو له ”يا بكاية“.

 

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات، وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل النصر 7 أهداف، واستقبل هدفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات، وتعادل وحيد دون هزيمة، وسجل الاتحاد 6 أهداف ولم تهتز شباكه.

وفاز الاتحاد في آخر مواجهة ضد النصر بنتيجة 3-0 يوم الـ11 من فبراير الماضي.

ولم يفز النصر في آخر 8 مواجهات ضد الاتحاد منذ فوزه بنتيجة 2-1 يوم الـ21 من ديسمبر 2018.

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