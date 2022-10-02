مباراة النصر والاتحاد.. عبدالرزاق حمدالله يصفق لجماهير العالمي لترد عليه "بكاية" (فيديو)

سخرت جماهير نادي النصر السعودي، من المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق السابق، ولاعب الاتحاد الحالي، قبيل انطلاق مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي.

وخلال عمليات الإحماء قام عبدالرزاق حمدالله، بالتوجه إلى جماهير النصر وقام بالتصفيق لهم.

ولم ترد جماهير النصر التحية وقالو له ”يا بكاية“.

فيديو | تحية الكابتن حمدالله لجماهير #النصر

قبل بدء عمليات الاحماء .. #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/3FgeDz80aQ — علي العنزي (@Ali_alabdallh) October 2, 2022

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات، وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل النصر 7 أهداف، واستقبل هدفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات، وتعادل وحيد دون هزيمة، وسجل الاتحاد 6 أهداف ولم تهتز شباكه.

وفاز الاتحاد في آخر مواجهة ضد النصر بنتيجة 3-0 يوم الـ11 من فبراير الماضي.

ولم يفز النصر في آخر 8 مواجهات ضد الاتحاد منذ فوزه بنتيجة 2-1 يوم الـ21 من ديسمبر 2018.