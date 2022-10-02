ترتيب الدوري السعودي: الهلال يسقط ويفرط في تقدمه أمام التعاون.. والشباب ينفرد بالصدارة

سجل فهد الرشيدي هدف الفوز لعشرة لاعبين من التعاون في مرمى فريقه السابق الهلال في الانتصار 2-1 على حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في الرياض اليوم الأحد، فيما انفرد الشباب بالصدارة بفوزه على الفيحاء.

بادر الهلال بالتسجيل عن طريق ميشيل دي أوليفيرا في الدقيقة 29، لكن التعاون أدرك التعادل عن طريق سميحان ضيدان الثابت في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، لاسيما بعدما اضطر التعاون للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد مهاجمه الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 65 لحصوله على الإنذار الثاني.

وبينما شدد الهلال من هجومه بغية تسجيل هدف ثان يحصد من خلاله النقاط الثلاث، لاسيما في ظل النقص العددي لمنافسه، أحرز فهد عائض الرشيدي، الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 74، موجها ضربة قوية لآمال الفريق الأزرق في الفوز باللقاء.

وتجمد رصيد الهلال عند 12 نقطة من أربع نقاط بعدما تلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم بينما رفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث.

التعاون يرفض الخروج من الشوط الأول قبل إدراك التعادل مع #الهلال #الهلال_التعاون pic.twitter.com/XUTd4afYmy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

هدف فهد الرشيدي الرائع في مرمى #الهلال، ثم رفضه الاحتفال .#الهلال_التعاون pic.twitter.com/rQbcRu7LFn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

وانفرد الشباب بالصدارة بعدما حول تأخره بهدف أمام مضيفه الفيحاء إلى فوز 2-1.

تقدم النيجيري أنتوني نواكايمي للفيحاء من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وكاد صاحب الأرض أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 52 لكن تسديدة محمد البقعاوي الهائلة ارتدت من العارضة.

وبعدها بثلاث دقائق فقط أدرك الشباب التعادل عبر تسديدة رائعة وقوية من البولندي جريجور كريكوفياك من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الشباب الضغط وأطلع كارلوس جونيور تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء حولها حارس الفيحاء إلى ركلة ركنية في الدقيقة 63.

وبالطريقة ذاتها سجل كريكوفياك هدف الفوز للشباب في الدقيقة 71 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الشباب مسيرته المثالية بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة مقابل نقطتين للفيحاء في المركز 14.