أهداف مباراة الهلال والتعاون

تقدم ميشايل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي لفريقه، أمام التعاون خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي موسم 2022-2023.
وقابل ميشايل عرضية زميله بتسديدة رائعة في الدقيقة 29، محرزًا هدف التقدم للزعيم السعودي.
ونجح سميحان النابت في إدراك هدف التعادل للتعاون قبيل نهاية صافرة نهاية الشوط الأول.
🎥 هدف الهلال الأول
⚽️ ميشايل
#️⃣ #الهلال_التعاون pic.twitter.com/QIYUzYCAzN
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 2, 2022
التعاون يرفض الخروج من الشوط الأول قبل إدراك التعادل مع #الهلال #الهلال_التعاون pic.twitter.com/XUTd4afYmy
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022
ويدخل الهلال مباراة، اليوم، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة متساويًا مع المتصدر الشباب بنفس الرصيد.
بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 6 نقاط.