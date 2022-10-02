أهداف مباراة الهلال والتعاون

تقدم ميشايل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي لفريقه، أمام التعاون خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي موسم 2022-2023.

وقابل ميشايل عرضية زميله بتسديدة رائعة في الدقيقة 29، محرزًا هدف التقدم للزعيم السعودي.

ونجح سميحان النابت في إدراك هدف التعادل للتعاون قبيل نهاية صافرة نهاية الشوط الأول.

التعاون يرفض الخروج من الشوط الأول قبل إدراك التعادل مع #الهلال #الهلال_التعاون pic.twitter.com/XUTd4afYmy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

ويدخل الهلال مباراة، اليوم، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة متساويًا مع المتصدر الشباب بنفس الرصيد.

بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 6 نقاط.