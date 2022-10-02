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رياضة

أهداف مباراة الهلال والتعاون
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 16:30 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 17:10 GMT

أهداف مباراة الهلال والتعاون

تقدم ميشايل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي لفريقه، أمام التعاون خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي موسم 2022-2023.

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تقدم ميشايل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي لفريقه، أمام التعاون خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي موسم 2022-2023.

وقابل ميشايل عرضية زميله بتسديدة رائعة في الدقيقة 29، محرزًا هدف التقدم للزعيم السعودي.

ونجح سميحان النابت في إدراك هدف التعادل للتعاون قبيل نهاية صافرة نهاية الشوط الأول.

ويدخل الهلال مباراة، اليوم، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة متساويًا مع المتصدر الشباب بنفس الرصيد.

بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 6 نقاط.

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