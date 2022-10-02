النصر ضد الاتحاد.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري السعودي

يستضيف ملعب ”مرسول بارك“ في العاصمة السعودية الرياض المواجهة التي تجمع بين فريقي النصر وضيفه الاتحاد، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي.

وتقام اليوم 3 مواجهات أخرى بين الهلال وضيفه التعاون، ويحل الشباب ضيفا على الفيحاء، ويلتقي الفتح منافسه أبها.

وانطلقت الجولة الخامسة بفوز ضمك على الطائي بنتيجة 2-0، كما فاز الرائد على العدالة بنتيجة 2-1، وفاز الخليج على الباطن بنتيجة 1-0 وتعادل الوحدة مع الاتفاق بنتيجة 1-1.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة النصر ضد الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.

مــبــاراة الــيــوم ⏳⚽️ pic.twitter.com/JD6Im2HgMJ — دوري روشن السعودي (@SPL) October 2, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”مرسول بارك“ في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودي.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل النصر 7 أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل وحيد دون هزيمة، وسجل الاتحاد 6 أهداف ولم تهتز شباكه.

وفاز الاتحاد في آخر مواجهة ضد النصر بنتيجة 3-0 يوم الـ11 من فبراير الماضي.

ولم يفز النصر في آخر 8 مواجهات ضد الاتحاد منذ فوزه بنتيجة 2-1 يوم الـ21 من ديسمبر 2018.

تقرير #كورة يرصد تاريخ مواجهات النصر والاتحاد قبل لقاء الجولة الخامسة من دوري روشن #كورة_روتانا #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/iMAf5JtKEk — برنامج كورة (@korarotana) October 1, 2022

النصر.. وأفكار غارسيا

يسعى النصر بقيادة مديره الفني الفرنسي رودي غارسيا لتحقيق الفوز في اختبار قوي ومهم بعدما تجاوز الفريق آثار هزيمته من التعاون ثم فاز على ضمك والباطن.

وطالب غارسيا لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الاتحاد وحسم النقاط الثلاث وسط أرضه وجماهيره.

ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى دافيد أوسبينا وأمامه الرباعي عبدالإله العمري وألفارو غونزاليس وسلطان الغنام وغيسلان كونان في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط لويس غوستافو وبجواره علي الحسن وفي صناعة اللعب سامي النجعي وعلى الأطراف عبدالرحمن غريب وأندرسون تاليسكا مع المهاجم فينسنت أبوبكر.

🎥| FOR THE GLORY ITTI ⚫️🟡 pic.twitter.com/HlbnoKQVbq — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 1, 2022

الاتحاد.. وأوراق سانتو

يتطلع الاتحاد لحصد الفوز على حساب النصر وتحقيق النقاط الثلاث في ظل صراع الصدارة والبحث عن التتويج.

ويقود الاتحاد مدربه البرتغالي نونو سانتو الذي فرض صلابة دفاعية على تشكيلة ”العميد“ ولم يستقبل أي أهداف.

ويعتمد سانتو على تشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي وأمامه الثلاثي أحمد حجازي وعمر هوساوي وحمدان الشمراني في قلب الدفاع.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره برونو هنريكي وعوض الناشري ويمينا مد الله العليان ويسارا أحمد بامسعود، بينما يقود خط الهجوم إيغور كورونادو وعبدالرزاق حمدالله.

وقال محمد صلاح، مدرب الشعلة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة تجمع بين اثنين من المدربين العالميين الذين عملوا في دوريات كبرى سواء رودي غارسيا أو نونو سانتو.

وأشار إلى أن الاتحاد يضم لاعبين واعدين منحهم سانتو الفرصة وظهروا بصورة جيدة، مثل بامسعود، بجانب خبرات حمدالله وطارق حامد وحجازي.

وأكد أن النصر يعتمد على موهبة تاليسكا وقدرات الهداف فينسنت أبوبكر، موضحا أن صراع أبوبكر وحمد الله سيكون حاسما بين الفريقين.