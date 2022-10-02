نادي الاتحاد يسعى لتجديد عقدي مارسيلو غروهي وعبدالرحمن العبود

كشفت صحيفة ”الشرق الأوسط“ أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تسعى لتجديد عقد البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى الفريق، بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع ”العميد“، حيث يعد أحد العناصر الأساسية للفريق.

وأوضحت الصحيفة، يوم الأحد، أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ترغب أيضا في تجديد عقد عبدالرحمن العبود، حيث توجد رغبة مشتركة بين الطرفين لتجديد العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الاتحادية تسعى لحسم تجديد عقد العبود والحرص على بقائه، قبل دخوله الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه.

وانضم مارسيلو للاتحاد السعودي في 2018، قادما من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.

ولعب غروهي، البالغ من العمر 35 عاما، لنادي غريميو البرازيلي، في الفترة من 2004 إلى 2019.

ونجحت إدارة الاتحاد في يوليو 2019، في شراء عقد عبدالرحمن العبود صاحب الـ27 عاما، من نادي الاتفاق، بعقد لمدة 4 مواسم حتى نهاية يوليو 2023.

وتتجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى ملعب ”مرسول بارك“، مساء اليوم في تمام الـ9 بتوقيت مكة المكرمة، لمتابعة مواجهة ناديي الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقرر البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، وفقا للصحيفة، الدفع بالدولي المصرى أحمد حجازي لقيادة الفريق في مباراة اليوم بعد تعافيه من الإصابة، كما ضم البرازيلي برونو هنريكي في حالة عدم جاهزية الأنغولي هيلدر كوستا.

ويغيب عن اللقاء العديد من لاعبي الاتحاد، أبرزهم البرازيلي رومارينيو، ومهند الشنقيطي بسبب الإيقاف وأحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي للإصابة وعدم اكتمال جاهزيتهما.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط.