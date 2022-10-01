حساب نادي الاتحاد يحذف تغريدته المثيرة للجدل قبل مباراة النصر

حذف الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي تغريدته المثيرة للجدل التي نشرها عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، يوم السبت، قبل مواجهة نظيره النصر، غدا الأحد، على ملعب مرسول بارك بالرياض، في كلاسيكو الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت الصورة تظهر لاعبي الاتحاد وهم يقفون في مواجهة جمهورهم بالمدرجات ويتخللهم كلمة ”إلى المجد“ باللغة الإنجليزية، وتم تغطية كلمة ”مرسول“ بعلم نادي الاتحاد لتظهر وكأنه مكتوب ”الاتحاد بارك“.

ويبدو أن التغريدة أثارت جدلا بين جماهير الفريقين، فأثرت الإدارة والمسؤولين عن إدارة الحساب البعد عن المناوشات وقامت بحذف التغريدة.

وتتجه الأنظار إلى كلاسيكو النصر والاتحاد، المقرر غدًا الأحد على ملعب مرسول بارك بالرياض، في قمة المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

ويدخل الناديان المباراة وسط توتر بينهما، تؤججه مشاكل قانونية، إثر توقيع النجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، للاتحاد قادمًا من النصر.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد الثالث، وكلاهما يبحث عن النقاط الثلاث، لمزاحمة المتصدرين الشباب والهلال (12 نقطة لكل منهما).

ويفتقد ”العالمي“ خدمات الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وعبد الفتاح عسيري، للإصابة.

ولعب الاتحاد في الدوري حتى الآن 4 مواجهات أمام: العدالة، والاتفاق، والرائد، والخليج، على الترتيب، واستطاع الفوز في 3 منها، وتعادل في واحدة، حاصدًا 10 نقاط في المركز الثالث، ويبتعد العميد بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي يحتل المركز الرابع من 3 انتصارات.

تاريخ مواجهات النصر والاتحاد

تواجه النصر والاتحاد في 28 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز النصر في 11 مناسبة، بينما كان الانتصار حليف العميد في 9 مباريات، وسيطر التعادل على 8 لقاءات.

ويعد أكبر فوز في تاريخ مواجهات النصر والاتحاد بدوري المحترفين من نصيب النصر بنتيجة 5-0 في الدور الثاني بموسم 2015/2016.

وانتهت آخر مباراة جمعت النصر والاتحاد في الدوري السعودي، بفوز العميد 3-0 في الدور الثاني من الموسم الماضي على ملعب الجوهرة المشعة.