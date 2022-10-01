حنان القرشي تكافئ لاعبي وج بعد الفوز على الوشم (فيديو)

أعلنت حنان القرشي، نائبة رئيس نادي وج السعودي، تقديمها 500 ريال مكافأة لكل لاعب بالفريق، بعد فوزهم على الوشم بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم السبت، في دوري الدرجة الثانية السعودي.

وتم تداول فيديو لحنان القرشي مع اللاعبين عقب المباراة وهي تعلن لهم تقديمها مكافأة شخصية منها 500 ريال لكل لاعب، وهو ما قابله اللاعبون بالفرحة الشديدة.

ويعتبر نادي وج أحد أندية الدرجة الثانية وتأسس في مدينة الطائف.

نائبة رئيس نادي وج "حنين القرشي" تُقدم مكافأة خاصة (٥٠٠ ﷼) للاعبي الفريق بعد الانتصار . pic.twitter.com/sd5JfaS3NE — تركي (@Fieldleague1) October 1, 2022

وكانت حنان القرشي قد تم تعيينها نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ودخلت مجال العمل الإداري بعد ترشحها لعضوية المجلس مطلع الموسم الماضي وأسند المجلس لها ملف الألعاب النسائية في النادي.

وجاء ترشيح حنان القرشي لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة تعزيزاً لدور المرأة السعودية في القيادة الرياضية ومساهمتها في نشر الرياضة وألعابها المختلفة.

وحنان القرشي، وفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، حاصلة على بكالوريوس لغة عربية (معلمة)، سيدة أعمال وعضو في لجنة سيدات الأعمال، مدربة لياقة بدنية.

ونفذت عدة دورات تأهيلية لإعداد مدربات للرياضة.

حاصلة على عدة دورات مثل: الإصابات الرياضية ونقاط الزناد، التغذية الرياضية والمكملات الغذائية، دورة مختصة في الإصابات الطبية وإعادة التأهيل.