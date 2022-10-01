مصطفى زغبة حارس ضمك يسجل هدفا رائعا في شباك الطائي (فيديو)

سجل مصطفى زغبة، حارس مرمى ضمك، هدفا رائعا في شباك نظيره الطائي، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف مصطفى زغبة في الدقيقة 78، حيث قام بتصويب الكرة من منطقة مرماه حتى وصلت إلى مرمى منافسه، لتباغت حارس الطائي الذي كان متقدما عن منطقته لتسقط من فوقه وتتهادى إلى الشباك، معلنة تقدم ضمك بالهدف الثاني.

وسجل عبدالله العمار الهدف الأول لضمك مع الدقيقة 53.

هدف زغبة من زاوية حارس الطائي براغا ⚽️#ضمك_الطائي⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/6uQHzvT3dr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022

وانطلقت مباريات دوري روشن السعودي يوم السبت بعد انتهاء فترة التوقف الدولية بمباريات الوحدة والاتفاق والرائد والعدالة والخليج والباطن وضمك والطائي.

ونجح ضمك في تحقيق الفوز على حساب ضيفه الطائي بهدفين رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

وأحرز عبد الله العمار هدف ضمك الأول في المباراة، في الدقيقة 53، ونجح مصطفى زغبة في تسجيل الهدف الثاني لنادي ضمك بالدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ووصل ضمك إلى 10 نقاط في المركز الرابع بحدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الطائي عند 9 نقاط في المركز السابع.

هدف تاريخي لحارس مرمى #ضمك مصطفى زغبة من مرمى لمرمى في مواجهة #الطائي #ضمك_الطائي pic.twitter.com/XAqYPXO2RO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2022

وفي مباراة اخرى قلب الرائد تأخره بهدف للأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس في الدقيقة 35 من ضربة رأس ليفوز 2-1 على ضيفه العدالة.

وأدرك كريم البركاوي التعادل للرائد في الدقيقة 63 بتسديدة من مدى قريب.

وأحرز جوليو تافاريس هدف الفوز للرائد في الدقيقة 71 عندما تسلم تمريرة طويلة خلف المدافعين ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب.

وتقدم الرائد للمركز السادس من خمس مباريات بتسع نقاط مقابل نقطة واحدة للعدالة في المركز قبل الأخير.