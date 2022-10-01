وليد الفراج يتوقع تقدم نادي النصر باحتجاج ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله بعد مباراة الاتحاد

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر برنامجه ”أكشن مع وليد“ إنه يتوقع تقدم نادي النصر باحتجاج ضد مشاركة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد بعد مواجهة الفريقين يوم الأحد.

ويستضيف النصر على ملعب مرسول بارك منافسه الاتحاد، يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وقال الفراج: ”أنا أتوقع، بعد مباراة النصر والاتحاد، ربما يتقدم نادي النصر باحتجاج مثل نادي الرائد على مشاركة حمدالله، الله يعين لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم“.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي، قبل أيام، تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله، بعد أن تلقى خطابا رسميا من مركز التحكيم الرياضي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة عن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتعرض حمدالله للإيقاف بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على إثر شكوى قدمها ضده ناديه السابق النصر.

وكان النصر قد تقدم بشكوى ضد اللاعب المغربي بعد حصوله على تسجيلات صوتية منسوبة إليه، متحدثًا مع حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق للاتحاد، يحرض فيها الأخير اللاعب على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وأكدت اللجنة صحة التسجيلات، وأصدرت قراراتها بإيقاف حمدالله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، وحرمان النادي من التعاقدات لفترة واحدة، قبل أن يتم تعليق عقوبة حمدالله.

وفي نوفمبر الماضي أعلن نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبعد أقل من شهر أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وفي أول مباراة له مع الاتحاد ضد النصر سجل عبدالرزاق حمدالله هدفا وصنع هدفا في فوز الاتحاد 3/0 على النصر في فبراير الماضي في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، لنادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري، صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين في ذلك الموسم.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب عبدالرزاق حمدالله لأندية أولمبيك آسفي في المغرب وأليسوندز النرويجي وكوانززهو آر أف الصيني والجيش والريان في قطر.