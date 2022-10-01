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رياضة

مطلوب من نادٍ سعودي.. رافاييل كاريوكا لن يجدد مع تيغريس أونال
تاريخ النشر: 01 أكتوبر 2022 8:11 GMT
تاريخ التحديث: 01 أكتوبر 2022 10:20 GMT

مطلوب من نادٍ سعودي.. رافاييل كاريوكا لن يجدد مع تيغريس أونال

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن البرازيلي رافاييل كاريوكا يرفض تجديد عقده مع ناديه تيغريس أونال المكسيكي وسط اهتمام من نادٍ سعودي. ووفقًا للصحيفة، فإن لاعب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن البرازيلي رافاييل كاريوكا يرفض تجديد عقده مع ناديه تيغريس أونال المكسيكي وسط اهتمام من نادٍ سعودي.

ووفقًا للصحيفة، فإن لاعب الوسط رافاييل كاريوكا، البالغ من العمر 33 عامًا، مطلوب من نادي بوتافوغو البرازيلي ومن نادٍ آخر سعودي.

وينتهي عقد رافاييل كاريوكا مع تيغريس أونال، في يونيو 2023، لذلك سيكون قادرًا على التفاوض دون موافقة ناديه، اعتبارًا من يناير، في حالة عدم رغبة اللاعب في تجديد عقده.

وحتى الآن، لم تبدأ إدارة تيغريس أونال برئاسة ماوريسيو كوليبرو مفاوضات مع اللاعب البرازيلي لتجديد عقد محتمل.

ولم تكشف ”ماركا“ اسم النادي السعودي الذي يريد التعاقد مع كاريوكا.

وانضم رافاييل كاريوكا إلى تيغريس أونال، في 2017، وكان جزءًا أساسًا من الفريق الذي فاز بلقبين في الدوري المكسيكي ولقب في ودوري أبطال الكونكاكاف.

وفي العام الماضي، تحت قيادة ميغيل هيريرا، خسر كاريوكا مركزه الأساس، وشارك أساسيًا فقط في 8 مباريات من 17 مباراة.

وسبق أن لعب كاريوكا في البرازيلي لأندية: غريميو، وفاسكو دي غاما، وأتلتيكو مينيرو، كما لعب لسبارتاك موسكو الروسي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن كاريوكا لعب 219 مباراة مع سجل فيها 5 أهداف، وصنع 14، وسجل 3 أهداف، وصنع 6 في 139 مباراة.

في حين لعب 114 مباراة مع أتلتيكو مينيرو، و37 مباراة مع غريميو، و34 مباراة مع فاسكو دي غاما، علمًا بأنه نال لقب كأس البرازيل مع أتلتيكو مينيرو العام 2014.

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