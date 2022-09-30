نادي النصر يعلن موعد ومكان جنازة خالد الزيلعي

كشف نادي النصر السعودي عن موعد ومكان جنازة خالد الزيلعي نجم الفريق السابق، والذي توفي، اليوم الجمعة.

وتوفي خالد الزيلعي، نجم الكرة السعودية السابق عن عمر ناهز الـ 35 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأصدر نادي النصر بيانًا قال فيه: ”يصلَّى على الفقيد خالد الزيلعي، بعد صلاة العصر غدًا السبت، في جامع الملك خالد في الرياض، وسيكون الدفن في مقبرة عرقة.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

يصلّى على الفقيد خالد الزيلعي بعد صلاة العصر غدًا السبت في جامع الملك خالد بالرياض وسيكون الدفن في مقبرة عرقة .

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون . https://t.co/iGfRvMX3yo — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 30, 2022

وفي السادس والعشرين من يونيو العام 2020، أعلن خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري حيث غرد: “الحمدلله الذي لا يُحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوص الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض مجهول الأسباب طبيًا.. فلنختم دائمًا إعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله)، لا تنسوني من دعائكم، ساعة استجابة لعلها تقبل دعوة أحدكم“.

لكن في الأسابيع الأخيرة تدهورت حالة الزيلعي، حيث دخل في غيبوبة بسب مشاكل في القلب.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، توقف قلب اللاعب 3 مرات، ما أدى إلى دخوله الغيبوبة.

وقبل ذلك تدهورت صحة الزيلعي ما تسبب بدخوله المستشفى، وهو يعاني في الأساس من مرض التصلب الجانبي الضموري النادر.

والتصلب الجانبي الضموري مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات، ولا يعرف الخبراء سبب الإصابة به، فبعض الحالات موروثة.