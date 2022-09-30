نادي الهلال السعودي يكشف موعد عودة الرباعي المصاب

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الهلال السعودي، هشام الكثيري، أن موعد عودة سلمان الفرج ومحمد العويس وسالم الدوسري وعلي البليهي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في المباريات الرسمية لم يتحدد بعد.

وتعرض الرباعي لإصابات خلال مشاركتهم في معسكر المنتخب السعودي الذي أقيم مؤخراً في إسبانيا.

وأوضح الكثيري لصحيفة الرياضية السعودية في تصريحات نشرتها اليوم الجمعة، إلى أن موعد العودة يعتمد على مدى استجابة الرباعي المصاب للعلاج والتأهيل الذي يخضعون له في عيادة الفريق.

وسيفتقد الهلال خدمات لاعبيه الأربعة خلال المباراة المقررة أمام التعاون بعد غد الأحد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

من جانب آخر، أصبح الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع الفريق، جاهزاً من الناحيتين البدنية والفنية لمباراة التعاون، بعد تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية التي حرمته من المشاركة مع الهلال منذ بداية الدوري.

وانضم الخماسي الدولي محمد كنو وناصر الدوسري وسعود عبد الحميد وناصر الهدهود ومحمد القحطاني إلى التدريب المسائي للفريق أمس وشاركوا في التدريبات الفنية والتكتيكية والمناورة التي نظمها المدرب على كامل مساحة الملعب.

غياب سالم الدوسري وعلي البليهي ومحمد العويس وياسر الشهراني عن الهلال أمام التعاون https://t.co/11PEtjDtvY pic.twitter.com/7G1Vp2nK68 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 29, 2022

يذكر أن سالم الدوسري أجرى عملية جراحية أمس الأول في أحد مستشفيات مدينة أليكانتي الإسبانية، التي تحتضن معسكر منتخب السعودية، لاستئصال الزائدة الدودية.

وتستلزم العملية الجراحية التي خضع لها لاعب الهلال أن يخضع لفترة راحة لا تقل عن أسبوعين، حتى يبرأ موضع جروح العملية وحتى لا تتأثر عضلات البطن، فمن المفترض أن يعود سالم إلى التدريبات ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع بشكل تدريجي.

ويحاول الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال، تجهيز البدائل في أقرب فرصة، حيث يسعى إلى مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل نادي الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز السادس برصيد 6 نقاط.