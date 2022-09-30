الرائد يتقدم باستئناف جديد ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن مشاركة عبدالرزاق حمدالله

الرائد يستمر في موقفه بالاحتجاج على مشاركة حمدالله لاعب الاتحاد ضمن لقاء الفريقين

كشف علي المرشود الصحفي في جريدة ”الرياض“ أن إدارة نادي ‎الرائد تقدمت مساء أمس الخميس بمذكرة استئناف جديدة ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد ضمن لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وكتب علي المرشود عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إدارة نادي ‎الرائد وقبل نهاية دوام يوم الخميس، تتقدم بمذكرة استئناف جديدة ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي الصادر برفض احتجاج النادي ضد مشاركة اللاعب المغربي حمدالله في لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي“.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد رفضت في وقت سابق الاحتجاج المقدم من نادي الرائد ضد مشاركة عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد التي انتهت بفوز الاتحاد (1/0) عن طريق المصري أحمد حجازي.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أصدر قرارا سابقا بتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله بعد الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على خلفية العقوبة الموقعة على اللاعب في قضية التسريبات من قبل إدارة النصر.

وكانت إدارة نادى النصر قد أصدرت بيانا في 28 مارس، اتهمت مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق في نادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبدالرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

وانتقل عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو“82 مليون ريال سعودي“.

وقررت لجنة الانضباط والاخلاق إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر، وحامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، 6 أشهر إضافة إلى غرامة 300 ألف ريال.

وقد عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، إضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.