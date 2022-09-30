وفاة خالد الزيلعي لاعب نادي النصر السعودي السابق

توفي اليوم الجمعة خالد الزيلعي، لاعب نادي النصر السعودي السابق.

وكتب نادي النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن خالد الزيلعي، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته“.

ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن خالد الزيلعي .

تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته . pic.twitter.com/ta7BbqTJ6B — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 30, 2022

وفي أغسطس الماضي تعرض خالد الزيلعي؛ المصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، لجلطة في القلب تم نقله على إثرها إلى العناية المركزة، قبل أن يدخل في غيبوبة في سبتمبر الحالي، بعد توقف قلب اللاعب 3 مرات.

ويعاني خالد الزيلعي من مرض التصلب الجانبي الضموري، ما جعله طريح الفراش لفترة طويلة.

وفي السادس والعشرين من يونيو 2020، أعلن خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري حيث غرد: ”الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض مجهول الأسباب طبيًا.. فلنختم دائمًا إعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله )، لا تنسوني من دعائكم، ساعة استجابة لعلها تقبل دعوة أحدكم“.

والتصلب الجانبي الضموري مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات، ولا يعرف الخبراء سبب الإصابة به، فبعض الحالات موروثة.

وسبق أن لعب الزيلعي للنصر، قبل أن يرحل منه مُعارًا للتعاون، ومن ثم انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددًا من الأندية، هي: الفيصلي، والباطن، والرائد، وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

عظم الله اجركم جميعاً

اللهم اجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه

اللهم اجعل الملائكة تقول عن روحه يوم تصل للسماء ماهذا الروح الطيب

اللهم وسع عليه مدخله و ثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنان

اللهم اجعله ممن يقول يوم يرى مقعده من الجنة يا رب أقم الساعة#خالد_الزيلعي_في_ذمة_الله — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 30, 2022

وتم تداول نبأ وفاة خالد الزيلعي على نطاق واسع في موقع ”تويتر“ حيث كتب الإعلامي عبدالعزيز المريسل: ”أعظم الله أجركم جميعا، اللهم اجعل ما أصابه تكفيرا لذنوبه، اللهم اجعل الملائكة تقول عن روحه يوم تصل للسماء ما هذا الروح الطيب، اللهم وسع عليه مدخله وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم اجعله ممن يقول يوم يرى مقعده من الجنة يا رب أقم الساعة“.

أما الإعلامي حمد الصويلحي فكتب: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأهله وذويه ومحبيه.. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه.. اللهم اجعل ما أصابه تكفيرا لذنوبه ورفعة له في الدرجات“.

انا لله وانا اليه راجعون

خالص العزاء لاهله وذويه ومحبيه .. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ..

اللهم اجعل ما اصابه تكفيراً لذنوبه ورفعة له في الدرجات .. #خالد_الزيلعي_في_ذمة_الله — حمد الصويلحي (@H_swilhy) September 30, 2022

كما كتب المحلل عامر عبدالله المري: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وثبته عند السؤال، وصبر أهله ومحبيه وخالص تعازينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.