تقرير: الهلال السعودي لديه عديد الفرص لإقناع كريستيانو رونالدو الصيف المقبل

ذكر موقع ”دون بالون“ أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون خارج مانشستر يونايتد صيف 2023 إثر نهاية عقده، وأكد أن الهلال السعودي يملك العديد من الفرص لإقناعه باللعب في صفوفه.

وبحسب الموقع الإسباني فقد حاول الهلال السعودي ضم النجم البرتغالي الصيف الماضي في ظل الخلاف بين كريستيانو رونالدو والفريق الإنجليزي ورغبته في الرحيل، لكن إدارة مانشستر يونايتد أغلقت الباب أمام اللاعب.

وأكد الموقع أن رونالدو سيبلغ 38 عاما مع بداية 2023، ولن يكون أمامه خيار سوى قبول عرض ثانوي من الجانب الرياضي، رغم أنه لازال متميزا في الجانب الاقتصادي.

ورغم حلم عدة أندية في الدوري الأمريكي للمحترفين بضم النجم البرتغالي صيف 2023، لكن بحسب موقع ”دون بالون“ لن يجد الهلال السعودي صعوبة أو عقبات في تقديم عرض مالي خيالي لكريستيانو رونالدو، وأوضح أن اللاعب يمكن أن يحصل على 50 مليون يورو في كل موسم يلعبه مع النادي السعودي.

ويعيش رونالدو لحظات حرجة في مسيرته سواء رفقة مانشستر يونايتد أو المنتخب البرتغالي وشهد مستواه تراجعا ملحوظا.

وفشل المنتخب البرتغالي في بلوغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بالخسارة أمام إسبانيا، في حين لا يثق المدرب الهولندي إيريك تين هاغ في النجم البرتغالي بمانشستر يونايتد، حيث أصبح أبطأ من المعتاد في اتخاذ القرارات وبراعة قليلة أمام المرمى وضيع فرصا لم يكن يهدرها منذ وقت قليل.

ومع نهاية الموسم الحالي ستكون نهاية مسيرة كريستيانو رونالدو كلاعب في مانشستر يونايتد، لذلك فسيكون مهتما بالإمكانيات المتاحة أمامه للعب مغامرته الأخيرة كلاعب كرة قدم وعقده الأخير في مسيرته.

وكان فهد بن نوفل رئيس الهلال السعودي قد أكد في تصريحات سابقة، أن الفريق فاوض النجم البرتغالي وأن المنع من التعاقدات أوقف المفاوضات ولم يرفض كريستيانو رونالدو العرض.

وقال رئيس الهلال السعودي لقناة في موقع ”يوتوب“: ”نعم، لقد تفاوضنا مع رونالدو، والمشكلة لم تكن في المال ولا في المبدأ، الهلال قادر على جلب نجوم العالم“.

وأضاف حول سبب عدم التعاقد مع النجم البرتغالي: ”لكن قرار مركز التحكيم الرياضي منعنا من تسجيل اللاعبين“.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الهلال السعودي عرض على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مبلغا خياليا يصل إلى 242 مليون يورو في موسمين.