شقيق محمد كنو: رفعنا قضية ضد أحد أعضاء شرف الهلال لدفع 7 ملايين ريال

كشف علاء كنو، شقيق محمد كنو نجم نادي الهلال السعودي، عن وجود نزاع قضائي بين شقيقه وأحد أعضاء شرف نادي الهلال، بسبب مستحقات مالية متأخرة.

وقال شقيق كنو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ”في المرمى“ إن هناك قضية في المحاكم مرفوعة تجاه أحد أعضاء شرف الهلال بخصوص مستحقات متأخرة.

وأوضح: ”كان لدينا 11 مليون ريال، استلمنا جزءا منها، ويتبقى 7 ملايين ريال مستحقات مالية متأخرة لشقيقي“.

#علاء_كنو : هناك قضية في المحاكم مرفوعة تجاه أحد أعضاء شرف #الهلال بخصوص 7 ملايين ريال مستحقات مالية متأخرة لشقيقي #محمد_كنو #في_المرمى pic.twitter.com/TEMvtyfNNF — العربية – في المرمى (@FilMarma) September 29, 2022

وأثار كنو الجدل في الفترة الأخيرة، بعد أن ألزمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، نادي الهلال، إيقاف محمد كنو عن اللعب 4 أشهر، كما حرم النادي من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين ”الصيفية والشتوية“.

وألزمت غرفة فض المنازعات وقتها محمد كنو، ونادي الهلال، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد، وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر.

وقال النصر سابقا ان محمد كنو وقع عقدا في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادي الهلال، وبعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.

وبخصوص عقوبات اللاعب قال شقيق كنو: ”الأحكام التي صدرت بخصوص قضية شقيقي محمد كنو طبيعية، هو وقع عقده مع النصر بنفسه، وكنت شاهداً على التوقيع“.

وأوضح: ”إيقاف شقيقي محمد كنو كان مزعجاً بالنسبة لي، وشعرت بالحزن بسبب ما قيل عنا، وهناك إجراءات قضائية تجاه من اتهمني بالتزوير أو التأثير على محمد“.

وأشار علاء كنو إلى أنه طرح مبادرة بين النصر والهلال لحل قضية شقيقه، بالصلح لكن إدارة الهلال لم تستجب.

وعن مبلغ الشرط الجزائي قال: ”سيتم دفعه من قبل نادي الهلال وشقيقي محمد كنو، ولن يتحمله طرف بمفرده.

يذكر أن مسلى آل معمر رئيس النصر قام بتقديم استئناف طالب فيه باستعادة مقدم العقد الذي تسلمه كنو بعد التوقيع والذي يقدر بـ 7.5 ألف ريال، بالإضافة لدفع 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي كاملا للنادي، ونصف مقدم العقد.

وكشفت صحيفة ”الجزيرة“ عن أن نادي الهلال السعودي قدم طلبا لمراجعة حكم مركز التحكيم الصادر في قضية محمد كنو، لاعب الفريق، لاشتماله على حكم بالربا الصريح والمحرم شرعًا.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن الطلب استند عليه المركز أصدر بيانا في أحد أحكامه السابقة ضد النادي الفيصلي قرر فيه عدم جواز الحكم بالربا.