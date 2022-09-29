غياب سالم الدوسري وعلي البليهي ومحمد العويس وياسر الشهراني عن الهلال أمام التعاون

تعرض نادي الهلال لأزمة كبيرة قبل مباراة التعاون بالدوري السعودي، بسبب إصابة عدد كبير من نجومه.

ويواصل الهلال استعداداته لمواجهة التعاون يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي ”دوري روشن“.

وتأكد غياب الرباعي علي البليهي وسالم الدوسري ومحمد العويس وياسر الشهراني عن مباراة الهلال المقبلة ضد التعاون، بعد إصابتهم خلال مشاركتهم مع المنتخب السعودي ضمن معسكر مدينة أليكانتي الإسبانية.

وأجرى سالم الدوسري عملية جراحية أمس الأول في أحد مستشفيات مدينة أليكانتي الإسبانية، التي تحتضن معسكر منتخب السعودية، لاستئصال الزائدة الدودية.

وتستلزم العملية الجراحية التي خضع لها لاعب الهلال أن يخضع لفترة راحة لا تقل عن أسبوعين، حتى يبرأ موضع جروح العملية وحتى لا تتأثر عضلات البطن، فمن المفترض أن يعود سالم إلى التدريبات ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع بشكل تدريجي.

ويحاول الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال، تجهيز البدائل في أقرب فرصة، حيث يسعى لمواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

من جهة أخرى، تلقى رامون دياز بشرى سارة بعد انتظام الخماسي الدولي محمد كنو وسعود عبد الحميد وناصر الدوسري وناصر الهدهود ومحمد القحطاني في مران الهلال، اليوم الخميس.

ويحتل نادي الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي التعاون في المركز السادس برصيد 6 نقاط.