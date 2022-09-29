شكوك حول مشاركة أحمد حجازي في مباراة النصر والاتحاد

أصبحت مشاركة أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي أمام النصر في الدوري السعودي محل شك، بعد استمرار إصابة اللاعب التي تعرض لها مع المنتخب المصري.

وتعرض حجازي لإصابة مع منتخب مصر بتمزق في العضلة الخلفية، ما يهدده بعدم المشاركة مع الاتحاد أمام النصر بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد الجدي إن حجازي بنسبة كبيرة سيغيب عن الكلاسيكو، في ظل تعرضه لإصابة.

"خبر" بنسبة كبيرة سيغيب محترف الاتحاد أحمد حجازي عن لقاء الكلاسيكو أمام النصر#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/UeEYovHFLj — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) September 29, 2022

ولم يكشف الإعلامي السعودي مزيدًا من التفاصيل، إلا أنه أكد غياب المدافع المصري عن فريقه الاتحاد أمام النصر بنسبة كبيرة.

ويلتقي الاتحاد مضيفه النصر على ملعب ”مرسول بارك“ في الرياض، يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ويدخل نادي الاتحاد المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الصدارة التي يمتلكها الهلال. أما النصر يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وفاز الاتحاد على النصر في آخر ثلاث مباريات بينهما، أما آخر فوز للنصر على الاتحاد فكان في ديسمبر 2018 عندما فاز 2/1 بهدفي عبدالرزاق حمدالله.

وفي آخر 10 مباريات بين النصر والاتحاد في مختلف المسابقات فاز الاتحاد 5 مرات، وتعادلا ثلاث مرات، وفاز النصر مرتين، علما أنه في آخر 8 مباريات بين الفريقين فاز الاتحاد 5 مرات وتعادلا ثلاث مرات ولم يفز النصر.