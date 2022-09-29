موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن

تتجه الأنظار إلى ملعب مرسول بارك في الرياض يوم الأحد المقبل حيث يستضيف نادي النصر منافسه الاتحاد في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل 2 أكتوبر، الساعة 21:0 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة قنوات SSC.

ويتصدر الهلال والشباب جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة لكل منهما بعدما حقق الفوز في أول 4 جولات، في حين حصد الاتحاد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، وحصد النصر 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة.

وستكون الأنظار مركزة على النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي عاد للمشاركة مع الاتحاد بعد فترة من التوقف.

وكان حمدالله قد سجل هدفا للاتحاد في فوزه 3/0 على النصر في الجولة الـ20 من الدوري السعودي الموسم الماضي، حيث احتل الاتحاد المركز الثاني، واحتل النصر المركز الثالث.

وفاز الاتحاد على النصر في آخر ثلاث مباريات بينهما، أما آخر فوز للنصر على الاتحاد فكان في ديسمبر 2018 عندما فاز 2/1 بهدفي عبدالرزاق حمدالله.

وفي آخر 10 مباريات بين النصر والاتحاد في مختلف المسابقات فاز الاتحاد 5 مرات، وتعادلا ثلاث مرات، وفاز النصر مرتين، علما أنه في آخر 8 مباريات بين الفريقين فاز الاتحاد 5 مرات وتعادلا ثلاث مرات ولم يفز النصر.

حكام أجانب

وكانت صحيفة ”الرياضية“ قد ذكرت أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإسناد تحكيم جميع مبارياته داخل وخارج أرضه لطواقم أجنبية.

ونشرت الصحيفة أن إدارة الاتحاد شددت في طلبها على أن كل مباريات الفريق في منافسات دوري روشن السعودي حتى فترة التوقف المقبلة التي تسبق كأس العالم 2022 في قطر، لا بد وأن تقام بحكام أجانب.

وأوضحت نقلا عن مصادر داخل نادي الاتحاد أن الطلب تضمن مواجهات الفتح في الجولة السادسة، وضمك في السابعة، والوحدة في الثامنة.

وأشارت إلى دراسة الإدارة الاتحادية طلب حكام أجانب في الجولات التي تستأنف عقب كأس العالم.