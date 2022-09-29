بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن الأهلي المصري.. الانتقادات تحاصر موسيماني

عاد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لإثارة الجدل مجددا حول علاقته بناديه السابق الأهلي المصري.

وأثارت تصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس في جنوب أفريقيا جدلا واسعا بعد إعلان تعيينه مدربا للنادي الأهلي السعودي.

موسيماني: أعدت الأهلي المصري للألقاب القارية بعد غياب (فيديو) https://t.co/yOLkZP6jEb pic.twitter.com/Nz5WWYADcx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 29, 2022

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي إنه يعلم بأن تدريب الأهلي السعودي مغامرة في هذا التوقيت خاصة مع هبوط الفريق لدوري الدرجة الأدنى في السعودية.

ورفض موسيماني الاستسلام مدللا على خبراته الكبيرة في مشواره التدريبي بقيادة العديد من الأندية خلال تجارب سابقة له ولم تكن هذه الأندية في أفضل أحوالها.

وأشار موسيماني إلى أنه أعاد الأهلي المصري لتحقيق البطولات القارية بعد غياب طويل دام 7 أعوام بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2020 و2021 بجانب تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي مرتين والحصول على برونزية كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ ردود الفعل حول تصريحات بيتسو موسيماني عن إعادته الأهلي لمنصات التتويج القارية مرة أخرى، فإلى هذه السطور:

استفادة مشتركة

في البداية، يرى ماهر همام المدرب العام الأسبق للأهلي المصري أن الاستفادة مشتركة بين الأهلي وموسيماني خلال فترة عمله مع الفريق.

وقال همام لشبكة ”إرم نيوز“ إن موسيماني قاد الأهلي لتحقيق لقب دوري الأبطال مرتين والسوبر الأفريقي مرتين ولا أحد ينكر ذلك ولكن موسيماني استفاد أيضا من الأهلي الكثير.

موسيماني بعد تدريب الأهلي السعودي: سأحاول "كتابة التاريخ" https://t.co/wIdSTi1YsP pic.twitter.com/6DqJyQrOgl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 25, 2022

وأوضح أن موسيماني قبل الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة مع صن داونز الجنوب أفريقي والآن أصبح لديه 3 ألقاب في رصيده وأصبح أحد أكثر المدربين حصولا على هذه البطولة.

وأشار إلى أن موسيماني يقود الأهلي السعودي حاليا بفضل تجربته مع الأهلي المصري ونجاحه في المنطقة العربية من قبل وليس عمله في جنوب أفريقيا، وكان يجب أن يذكر هذه الأمور في حديثه عن قبول عرض الأهلي السعودي.

وأضاف: ”في التسعينيات من القرن الماضي، درب الأهلي الألماني راينر هولمان ورحل أيضا للخليج وأيضا تكرر الأمر مع البرتغالي مانويل جوزيه وهذا أمر طبيعي لا يجب إنكاره“.

نقاط سلبية

في المقابل، يرى رمضان السيد المدير الفني لفريق الأولمبي السكندري وأحد لاعبي الأهلي السابقين أن موسيماني أفاد الأهلي على صعيد البطولات ولكنه أضر الفريق بعدة نقاط سلبية.

وقال رمضان السيد لشبكة ”إرم نيوز“ إن موسيماني له الدور الأكبر في خسارة لقب الدوري المصري مرتين متتاليتين من الأهلي وهو ما لم يحدث منذ موسم 2003/2004.

وأضاف: ”موسيماني تجاهل تطوير لاعبي الأهلي والجميع بلا استثناء مستواه تراجع والأمثلة عديدة وهذه مسؤولية المدير الفني لذلك كان التغيير واجبًا من إدارة الأهلي“.

وأشار إلى أن موسيماني خسر معه الأهلي الكثير مثلما فاز بالبطولات القارية وهو ما جعل الإدارة تقرر الموافقة على رحيله.

الأهلي السعودي يكشف تفاصيل التعاقد مع موسيماني (فيديو) https://t.co/0PMRq6AW8M pic.twitter.com/kPpfe4tOof — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 26, 2022

أزمات إعلامية

ووجه عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق ونجم الأهلي الأسبق تحذيرا لموسيماني من اتباع هذه السياسة الإعلامية مع الكرة السعودية.

وقال عبدالرحمن لشبكة ”إرم نيوز“، إن موسيماني سقط في أزمات بالجملة خلال تدريبه الأهلي المصري بسبب تصريحاته المثيرة للجدل موضحا أن هناك أزمات إعلامية يسقط بها المدرب الجنوب أفريقي بدون أي داعٍ.

وأوضح أن هذا الأمر إذا حدث مع الأهلي السعودي سيدفع موسيماني ثمنه باهظا لأن التعامل مع تصريحاته سيختلف مع ما كان يحدث في مصر.

وفي الوقت ذاته أشار أسامة عرابي نجم الأهلي الأسبق إلى أن موسيماني كان عليه تجنب الحديث عن الأهلي المصري لأن هناك العديد من الأمور التي ستجعل تصريحاته مثار جدل.

وأوضح عرابي أن موسيماني الآن في تجربة جديدة وكان بمقدوره الحديث عن أفكاره مع الأهلي السعودي وعدم الحديث عن الماضي.