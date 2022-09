موسيماني: أعدت الأهلي المصري للألقاب القارية بعد غياب (فيديو)

أبدى المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني سعادته بتولي تدريب فريق كبير بقيمة أهلي جدة السعودي في الفترة القادمة.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في جنوب أفريقيا، إنه تلقى عدة عروض بعد رحيله عن تدريب الأهلي المصري، ولكنه فضل الحصول على راحة لمدة 3 أشهر تقريبا.

وأضاف:“ تحدث مسؤولو الأهلي السعودي معي ووافقت على العرض لعدة أسباب على رأسها قيمة الفريق السعودي والتحديات التي تواجهني في هذه التجربة“.

Mosimane talks about his experience with turning things around at big clubs #AHLIFC pic.twitter.com/wfOoXuxihi

— EWN Sport (@EWNsport) September 29, 2022