موسيماني: أعدت الأهلي المصري للألقاب القارية بعد غياب (فيديو)

أبدى المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني سعادته بتولي تدريب فريق كبير بقيمة أهلي جدة السعودي في الفترة القادمة.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في جنوب أفريقيا، إنه تلقى عدة عروض بعد رحيله عن تدريب الأهلي المصري، ولكنه فضل الحصول على راحة لمدة 3 أشهر تقريبا.

وأضاف:“ تحدث مسؤولو الأهلي السعودي معي ووافقت على العرض لعدة أسباب على رأسها قيمة الفريق السعودي والتحديات التي تواجهني في هذه التجربة“.

Mosimane talks about his experience with turning things around at big clubs #AHLIFC pic.twitter.com/wfOoXuxihi — EWN Sport (@EWNsport) September 29, 2022

وأعلن موسيماني أنه وقع عقدا لمدة موسمين وسيصل السعودية في غضون الأيام القليلة القادمة، موضحا أنه سيضم مدربا سعوديا لجهازه المعاون.

وأشار إلى أنه ليس متخوفا من التأقلم مع الأجواء السعودية؛ لأنه يحترم دائما ثقافات وعادات أي بلد يعمل بها وسبق له العمل في مصر.

وأوضح أن الكرة السعودية تتطور بشكل رائع، كما أن الدوري السعودي يشهد مستوى عاليا من التنافسية تجعله أحد أفضل الدوريات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب موسيماني عن ثقته التامة في القدرة على قيادة الأهلي مرة أخرى للتأهل للدوري السعودي للمحترفين، مؤكدا أنه يحتاج لإيقاظ الوحش النائم وتغيير بعض الأمور التي تعيد الأهلي مرة أخرى إلى سكة الانتصارات وعبور الموقف الصعب بعد الهبوط للدوري الأدنى.

وأضاف:“ أنا على دراية كاملة بكل التحديات التي تواجهني، وأقول لكم إن أي فريق دربته لم يكن على نفس المستوى من التنافسية والجاهزية للبطولات سواء صن داونز أو سوبر سبورت وتحسنت الأمور تحت قيادتي“.

وتابع:“ أسعى للحفاظ على إرث نجاحاتي في الشرق الأوسط، أهلي جدة من أفضل 4 فرق بالدوري السعودي ويلعب في ثاني أكبر مدينة بالمملكة العربية السعودية“.

وواصل:“ أؤمن أن لدينا الخبرات فتوليت تدريب الأهلي المصري لم يكن كل شيء جاهزا، وأعدنا الفريق للمكانة الدولية المطلوبة عندما توليت تدريبه العام 2020″.

وزاد موسيماني:“ الأهلي كان بعيدا عن حصد لقب دوري أبطال أفريقيا منذ 7 أعوام كاملة، وكان هدفي العودة للتتويج بهذا اللقب وتركت بصمة جيدة وحققت معه لقب دوري الأبطال مرتين، بل وحصدنا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين“.

وأكد أن الأهلي سيعود مرة أخرى تحت قيادته للدوري السعودي، موضحا أنه يعشق هذه التحديات ويعلم مدى جماهيرية الأهلي ويتطلع لقيادته للدوري السعودي.

وتحدث موسيماني عن عمله خارج قارة أفريقيا للمرة الأولى قائلاً:“ أنا سعيد بهذه الخطوة، وهي أحد أسباب قبولي العرض الأهلاوي حققت في أفريقيا كل شيء وفزت بلقب دوري الأبطال 3 مرات وذهبت للنهائي 4 مرات“.

وزاد موسيماني:“ أنا سعيد بهذه الخطوة لتدريب الأهلي السعودي والعمل في آسيا، وأنصح المدربين في جنوب أفريقيا بالخروج والتدريب في كينيا وتنزانيا وشمال أفريقيا“.

وأشار إلى أنه عندما تملك لاعبين جيدين تستطيع أن تقدم كرة قدم أفضل، موضحا أن تجربة الأهلي السعودي مشروع مميز له أهداف محددة.