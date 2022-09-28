رسميًا.. الهلال يجدد عقد عبدالله المعيوف حتى 2024

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد عقد حارسه عبدالله المعيوف حتى عام 2024.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد عبد الله المعيوف مع الهلال بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه على موقع “ تويتر” فيديو للحارس عبدالله المعيوف وكتب فوقه: ”وباقي مكمّلين مع راعي المعروف حتى 2024.“

وانتقل عبدالله المعيوف إلى الهلال عام 2016.

لعب المعيوف في 201 مباراة بجميع المسابقات، محافظًا على نظافة شباكه في 79 منها.

وتوّج الحارس الدولي مع الهلال بـ 11 لقبا، منها لقبان لدوري أبطال آسيا، وخمسة ألقاب للدوري المحلي.

ويواجه الهلال نظيره التعاون في الجولة الخامسة يوم الأحد 2 أكتوبر في مباراة لن تكون سهلة على الزعيم بعد فوزه في أول 4 مباريات ببطولة الدوري هذا الموسم.

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالتساوي مع الشباب برصيد 12 نقطة، بعد الانتصار في أول 4 مباريات بالمسابقة.