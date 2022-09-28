لماذا رفض اتحاد الكرة السعودي الدخول طرفا في نزاع "قضية التسجيلات"؟

كشفت صحيفة ”الرياضية“ عن أسباب رفض اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، الدخول طرفا في قضية استئناف نادي الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفري، ضد قرارات ما عرف بـ“قضية التسجيلات“.

وكان الاتحاد السعودي رد رسميا على خطاب، ورد من مركز التحكيم الرياضي، طالب فيه الأخير بالدخول طرف نزاع في القضية.

وقالت الصحيفة، يوم الأربعاء، نقلًا عن مصادرها، إن اتحاد الكرة أكد أنه لا يمكن أن يكون طرفًا مع أي ناد سعودي ضد آخر، وأن مركز التحكيم خالف القواعد الإجرائية باستبعاده منذ بداية النزاع، ثم طلب عودته الآن طرفًا في المنازعة بعد انتهاء المهلة القانونية للاستئناف، وعقب تكوين اللجنة التحكيمية، دون منحه حق اختيار محكمه ضمن اللجنة مثل بقية أطراف المنازعة.

وأشارت إلى أنه ذكر في رده الرسمي، الصادر عن لجنة الاحتراف، أن مركز التحكيم لم يخاطبه لمعرفة رأيه في قرار التدابير الوقتية، موضحًا أن مَن له مصلحة في الدفاع عن القرارات الصادرة في القضية، هو الاتحاد السعودي لكرة القدم فقط، وليس نادي النصر.

وأكد اتحاد كرة القدم في رده أن اللجنة التحكيمية تكونت على أساس غير نظامي، ”ما يعني بطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة عنها“.

تعرف إلى تفاصيل قضية "التسجيلات" https://t.co/A3i5yW6YzP pic.twitter.com/UjRvXof7ub — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

وكانت أزمة كبيرة اندلعت في نوفمبر 2021، بعدما أعلن النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، لم يكشف عنها النادي.

وبعدها بأشهر وبعد إعلان نادي الاتحاد تعاقده مع حمدالله، حصل النصر على تسجيلات صوتية تُثبت دخول حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، في مفاوضات مع المغربي خلال فترة سريان عقده مع العالمي، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

هذه التسجيلات تأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم من صحتها، لتقرر إيقاف حمدالله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع تغريمهما ماليًّا، وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، في أغسطس الماضي.

لكن ”العميد“ قدم استئنافه على هذه القرارات أمام مركز التحكيم السعودي، وهي القضية التي لا تزال منظورة أيضًا.

وقبل أيام قبل مركز التحكيم طلب التدابير الوقتية الذي تقدم به العميد، ليرفع الإيقاف عن حمدالله ”مؤقتًا“، لحين الانتهاء من البت في القضية.

وبعد فترة توقف هي الأولى لمنافسات دوري روشن السعودي، ستكون الجماهير السعودية على موعد مع قمة أولى تجمع بين النصر وضيفه الاتحاد على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض في قمة منافسات الجولة الخامسة، يوم الأحد المقبل.

ويعتبر حمدالله أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في سخونة أجواء المواجهة المقبلة بعد أن خاض المباراة الأولى له ضد قميص فريقه السابق في فبراير الماضي، التي كسبها الاتحاد بثلاثية كان النجم المغربي أحد نجومها.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة.

بينما النصر يأتي في المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 3 مواجهات، وخسر في مباراة واحدة.