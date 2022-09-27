المنتخب السعودي يختتم معسكره بالتعادل السلبي مع أمريكا

أنهى المنتخب السعودي معسكره بالتعادل سلبيا مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب نويفا لا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ودخل منتخب السعودية اللقاء دون رباعي الهلال المصاب سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد العويس وسلمان الفرج بداعي الإصابة ليقرر هيرفي رينارد الاعتماد على محمد الربيعي وسعود عبد الحميد وعلي الحسن وفراس البريكان بصفة أساسية.

وبدأ المنتخب السعودي اللقاء بقوة من خلال انطلاقات سعود عبد الحميد في مركزه الجديد الظهير الأيسر مع تواجد فراس البريكان في الجناح الأيسر، ولكن الخطورة لم تظهر سوى عندما صوب هتان باهبري في الدقيقة 25 بجانب القائم الأيسر لمنتخب السعودية.

وفي الشوط الثاني، بدا تأثر الفريقين بالإرهاق البدني واللجوء إلى تهدئة اللعب، لكن الخطورة ظهرت عندما شارك هيثم عسيري بديلا، وكاد أن يهز شباك أمريكا في الدقيقة 76 لولا تدخل حارس المنتخب الأمريكي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان منتخب السعودية قد تعادل سلبيًا مساء الجمعة أمام الإكوادور في مباراة شهدت تألق الحارس محمد العويس.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وبولندا بجانب الأرجنتين في مهمة ستكون صعبة وقوية للأخضر، بينما تلعب أميركا مع إنجلترا وويلز وإيران.