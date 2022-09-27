تشكيل منتخب السعودية ضد أمريكا

يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية قوية مساء اليوم الثلاثاء، في ختام معسكره التدريبي في إسبانيا أمام منافسه الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات ”الأخضر“ لنهائيات كأس العالم.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وبولندا بجانب الأرجنتين في مهمة ستكون صعبة وقوية للأخضر.

لعب منتخب السعودية ضد منافسه الأمريكي من قبل في 6 مباريات سابقة، وفاز المنتخب الأمريكي 3 مرات مقابل فوزين للأخضر السعودي وتعادل وحيد.

ويسعى منتخب السعودية لتوجيه رسالة طمأنة لجماهيره في رحلة الإعداد لبطولة كأس العالم، خاصة أن الأخضر لم يحقق أي فوز في تجاربه الودية بعد تعادله الأخير أمام الإكوادور.

ويغيب عن صفوف المنتخب السعودي الحارس محمد العويس وسلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة، بجانب سالم الدوسري لإجراء جراحة الزائدة الدودية.

وفيما يلي تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد أمريكا:

حراسة المرمى: محمد اليامي

الدفاع: سلطان الغنام– علي البليهي – عبدالإله العمري – سعود عبدالحميد

الوسط: رياض شراحيلي – علي الحسن – ناصر الدوسري

الهجوم: هتان باهبري – فراس البريكان – سامي النجعي