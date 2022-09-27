الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد أمريكا

يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية قوية مساء اليوم الثلاثاء، في ختام معسكره التدريبي في إسبانيا أمام منافسه الولايات المتحدة الأمريكية.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة السعودية ضد أمريكا الودية، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب (نويفا لا كوندومينا) في إسبانيا.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

🟢 يوم المباراة 🟢 السعودية 🆚 الولايات المتحدة

📺 | @ShahidVOD ➖ @ssc_sports

⏰ | 00 : 9 مساءً بتوقيت السعودية

🏟 | ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا

🏆 | مباراة ودية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/keVqYHfNTu — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 27, 2022

تاريخ المواجهات

تقابل منتخب السعودية ضد منافسه الأمريكي من قبل في 6 مباريات سابقة وفاز المنتخب الأمريكي 3 مرات مقابل فوزين للأخضر السعودي وتعادل وحيد.

بدأت اللقاءات في مرحلة المجموعات ببطولة كأس القارات العام 1992 وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 3-0 حملت توقيع فهد الهريفي من ضربة جزاء ويوسف الثنيان وخالد مسعد.

وفاز منتخب أمريكا بنتيجة 2-0 وديا العام 1993، ثم تعادلا دون أهداف في مباراة ودية في شهر مايو العام 1994، وفاز منتخب السعودية بنتيجة 2-1 وديا في العام نفسه ولكن خلال شهر أكتوبر.

وتغلب منتخب أمريكا في تجربة ودية العام 1995 على السعودية بنتيجة 4-3 ثم حسم المنتخب الأمريكي برونزية كأس القارات العام 1999 بنتيجة 2-0 على حساب السعودية.

استعدادات الأخضر

يسعى منتخب السعودية لتوجيه رسالة طمأنة لجماهيره في رحلة الإعداد لبطولة كأس العالم، خاصة أن الأخضر لم يحقق أي فوز في تجاربه الودية بعد تعادله الأخير أمام الإكوادور.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وبولندا بجانب الأرجنتين في مهمة ستكون صعبة وقوية للأخضر.

ويغيب عن صفوف المنتخب السعودي الحارس محمد العويس وسلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة بجانب سالم الدوسري لإجراء جراحة الزائدة الدودية.

وأبدى أكثر من لاعب سعودي سابق قلقهم بشأن استعدادات المنتخب السعودي للمونديال وعلى رأسهم فؤاد أنور الذي أكد عبر برنامج (المنتصف) بقناة الإخبارية السعودية أن الأمور اختلفت في رحلة الإعداد بالنسبة لمشوار التصفيات.

وقال أنور:“ المباريات الودية كشفت لنا بعض الأخطاء ويجب علاجها مبكرا قبل كأس العالم، المنتخب السعودي لا يستطيع القدرة على الدفاع أو الهجوم أو الاستحواذ وهو ما ظهر خلال ودية الإكوادور“.

فيديو | نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: المباريات الإعدادية للمنتخب كشفت لنا الكثير#المنتصف pic.twitter.com/uEj00LGnPl — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 26, 2022

ويعتمد المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد على تشكيلة تضم حارس المرمى فواز القرني وأمامه الرباعي عبد الإله العمري وحسان تمبكتي وسلطان الغنام وسعود عبد الحميد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط علي الحسن وبجواره سامي النجعي وعوض الناشري مع ثلاثي الهجوم فهد المولد وهارون كمارا وهيثم عسيري.

أوراق أمريكا

يستعد أيضا المنتخب الأمريكي لرحلة كأس العالم بعدما أوقعته القرعة في منافسات المجموعة الثانية بجانب إنجلترا وإيران وويلز.

ويقود المنتخب الأمريكي المدير الفني جريج ماتيو بيرهالتير ويعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى مات تيرنر وأمامه الرباعي والكر زميرمان وآرون لونج وسيرجينو ديست وسام فينيس للدفاع.

ويقود خط الوسط تايلور أدامز وأمامه الثنائي لوكا ديلا توري وويستون ماكين مع ثلاثي الهجوم جيسوس فيريرا وجيوفاني رينا وبريندين آرنسون.

وقال عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباريات الودية مقياس مهم ومؤشر لقوة المنتخب وتحضيراته للمونديال.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي يتطور ويملك مدربا كبيرا بقيمة رينارد، بجانب الاعتراف بقوة المجموعة التي يلعب بها مع فرنسا والمكسيك وبولندا.

وأكد أن المنتخب السعودي يجب عليه الاستفادة من هذه التجارب الودية وتجربة لاعبيه بأقصى قدر ممكن قبل رحلة المونديال.