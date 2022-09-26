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رياضة

فهد بن نافل يعترف بمفاوضات الهلال مع كريستيانو رونالدو (فيديو)
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 22:01 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 22:50 GMT

فهد بن نافل يعترف بمفاوضات الهلال مع كريستيانو رونالدو (فيديو)

اعترف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي بالتفاوض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد. وسئل فهد بن نافل "هل فاوض الهلال رونالدو؟ وأجاب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اعترف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي بالتفاوض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وسئل فهد بن نافل ”هل فاوض الهلال رونالدو؟ وأجاب نعم.

وسئل فهد بن نافل عن توثيق البطولات وقال: ”قابلت ياسر المسحل (رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم)، ولم يحدث شيء، هذا يضرنا، ما يصير أن أتكلم مع شركات عالمية وما عندي مرجع رسمي، ومرجعي خائف“.

ومن المقرر أن تنقل تصريحات فهد بن نافل كاملة الثلاثاء في ”بودكاست سقراط“ مع الإعلامي عمر الجريسي.

وقبل أيام كشفت شبكة ”CNN“ البرتغالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد رفض عرضا بقيمة 242 مليون يورو من نادي الهلال السعودي.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية نقلا عن ”CNN“ البرتغالية، فإن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما رفض الانتقال إلى الهلال مقابل 242 مليون يورو لمدة موسمين.

وأكدت ”CNN“ البرتغالية أن الهلال، بطل الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية، أراد التعاقد مع رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، لكن النجم البرتغالي رفض العرض.

وتم ربط رونالدو بالانتقال إلى عدة أندية بينها بايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وأتلتيكو مدريد، لكن اللاعب البرتغالي ظل في أولد ترافورد، لكن يتردد أنه يريد الرحيل في يناير المقبل.

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