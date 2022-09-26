فهد بن نافل يعترف بمفاوضات الهلال مع كريستيانو رونالدو (فيديو)

اعترف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي بالتفاوض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وسئل فهد بن نافل ”هل فاوض الهلال رونالدو؟ وأجاب نعم.

🚨🚨🚨 🎙 رئيس #الهلال فهد بن نافل : نعم .. فاوضنا كريستيانو رونالدو 🐐 pic.twitter.com/7zCHBuMnGe — المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) September 26, 2022

وسئل فهد بن نافل عن توثيق البطولات وقال: ”قابلت ياسر المسحل (رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم)، ولم يحدث شيء، هذا يضرنا، ما يصير أن أتكلم مع شركات عالمية وما عندي مرجع رسمي، ومرجعي خائف“.

ومن المقرر أن تنقل تصريحات فهد بن نافل كاملة الثلاثاء في ”بودكاست سقراط“ مع الإعلامي عمر الجريسي.

وقبل أيام كشفت شبكة ”CNN“ البرتغالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد رفض عرضا بقيمة 242 مليون يورو من نادي الهلال السعودي.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية نقلا عن ”CNN“ البرتغالية، فإن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما رفض الانتقال إلى الهلال مقابل 242 مليون يورو لمدة موسمين.

فهد بن نافل :الاتحاد السعودي خايف من توثيق البطولات .. التفاصيل غداً الثلاثاء في بودكاست سقراط مع المُميز "عمر الجريسي" 👏🏻💙 @Ojeraisy @thmanyah pic.twitter.com/nXnmGApfsU — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) September 26, 2022

وأكدت ”CNN“ البرتغالية أن الهلال، بطل الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية، أراد التعاقد مع رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، لكن النجم البرتغالي رفض العرض.

وتم ربط رونالدو بالانتقال إلى عدة أندية بينها بايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وأتلتيكو مدريد، لكن اللاعب البرتغالي ظل في أولد ترافورد، لكن يتردد أنه يريد الرحيل في يناير المقبل.