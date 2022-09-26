القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا الودية

يواجه منتخب السعودية منافسه منتخب أمريكا وديا يوم الثلاثاء في آخر مباراة ودية قبل كأس العالم.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نويفا لا كوندومينا.

وتنقل المباراة على شبكة ”SSC“.

وتعادل المنتخب السعودي سلبيا مع الإكوادور في مباراة أقيمت في إسبانيا، وجاء هذا التعادل السلبي بعد الخسارة أمام كولومبيا ثم فنزويلا وفي كل منهما 0/1.

وهذه آخر مباراة ودية للسعودية قبل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، على إستاد لوسيل، ثم يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر على إستاد المدينة التعليمية، وأخيرا يواجه المكسيك يوم 30 نوفمبر على إستاد لوسيل.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم في قطر يوم 22 نوفمبر المقبل بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا، وأخيرا أمام المكسيك.

وستكون هذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ: 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.