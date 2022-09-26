ما حقيقة عودة إيقاف عبدالرزاق حمدالله؟

تحدث أنماء الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن إمكانية عودة إيقاف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال الحائلي اليوم الإثنين في تصريحات: ”قضية عبدالرزاق حمدالله مازالت منظورة. القضية موجودة في الفيفا“.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي، قبل أيام تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله، بعد أن تلقى خطابا رسميا من مركز التحكيم الرياضي، يفيد بتعليق العقوبة الصادرة عن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم

وتعرض حمدالله للإيقاف بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على إثر شكوى قدمها ضده ناديه السابق النصر.

وشكا النصر اللاعب المغربي بعد حصوله على تسجيلات صوتية منسوبة إليه، متحدثًا مع حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق للاتحاد، يحرض فيها الأخير اللاعب على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وأكدت اللجنة صحة التسجيلات، وأصدرت قراراتها بإيقاف حمدالله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، وحرمان النادي من التعاقدات لفترة واحدة، قبل أن يتم تعليق عقوبة حمدالله.

وسجل حمدالله هدفين ليفوز الاتحاد 2/0 على الخليج في الجولة الرابعة من الدوري السعودي. ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع النصر يوم الأحد 2 أكتوبر في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وقال أنمار الحائلي، إن الاتحاد جاهز لمواجهة النصر وأوضح أن المهاجم البرازيلي رومارينيو يستجيب للعلاج.