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رياضة

سالم الدوسري يخضع لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 14:07 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 16:15 GMT

سالم الدوسري يخضع لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم أن سالم الدوسري لاعب الهلال خضع لجراحة ناجحة، صباح اليوم الإثنين، لاستئصال الزائدة الدودية، وذلك خلال معسكر الفريق الوطني في

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم أن سالم الدوسري لاعب الهلال خضع لجراحة ناجحة، صباح اليوم الإثنين، لاستئصال الزائدة الدودية، وذلك خلال معسكر الفريق الوطني في إسبانيا استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم في قطر، في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقال المنتخب السعودي في حسابه على موقع ”تويتر“: ”أجرى الدوسري صباح اليوم في مدينة أليكانتي الإسبانية عملية استئصال الزائدة الدودية وتكللت ولله الحمد بالنجاح“.

وأضاف: ”سيخضع الدوسري لفترة استشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي بالمنتخب“.

وسيواجه منتخب السعودية نظيره الأمريكي وديا، غدا الثلاثاء، في إسبانيا ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.

وتنافس السعودية بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في النهائيات بالمجموعة الثالثة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، على استاد لوسيل، ثم يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية، وأخيرا يواجه المكسيك يوم 30 نوفمبر على استاد لوسيل.

وستكون هذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ: 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.

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