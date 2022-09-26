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رياضة

تشخيص إصابة عبدالفتاح عسيري وتأكد غيابه عن مباراة النصر ضد الاتحاد
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 9:08 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 12:10 GMT

تشخيص إصابة عبدالفتاح عسيري وتأكد غيابه عن مباراة النصر ضد الاتحاد

كشفت صحيفة "الرياضية" أن الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالفتاح عسيري، نجم النصر السعودي، أثبتت تعرضه لتمزق في عضلة السمانة وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة تصل إلى

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالفتاح عسيري، نجم النصر السعودي، أثبتت تعرضه لتمزق في عضلة السمانة وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة تصل إلى نحو 3 أسابيع.

وانضم عسيري إلى قائمة المصابين في النصر بعد تعرُّضه للإصابة في عضلة السمانة قبل نهاية مباراة فريقه أمام الباطن، وخضع للكشف بالأشعة التي أثبتت قوة إصابته.

وبذلك سيغيب عسيري عن مباريات النصر المقبلة ضد كل من الاتحاد وأبها والعدالة والفيحاء، في الجولات الـ5 و6 و7 و8 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي النصر مع ضيفه الاتحاد في العاصمة الرياض، يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وكان المدرب الفرنسي رودي غارسيا قد منح اللاعبين إجازة ثانية لمدة 48 ساعة لعدم حضور سوى 12 لاعبًا في تدريب السبت الماضي نظرًا لوجود 11 لاعبًا نصراويًا مع المنتخبات السعودية، إضافة إلى وجود الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وعبد الفتاح عسيري في العيادة.

كما رفض غارسيا منح علي لاجامي ومحمد مران لاعبي الفريق أمس إجازة أسوة ببقية اللاعبين لحاجتهما لتمارين تقوية بعد أن بيّن التقرير المفصل من قبل مساعديه وجود قصور جزئي في العضلات للاعبين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، ويتواجد النصر بالمركز الرابع ومعه في رصيده 9 نقاط بعد مرور 4 جولات.

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