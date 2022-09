الأهلي السعودي يكشف تفاصيل التعاقد مع موسيماني (فيديو)

كشف تيسير الجاسم، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، تفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق الفترة المقبلة في ”دوري يلو“.

وقال الجاسم في تصريحات تلفزيونية: ”التعاقد مع موسيماني جاء بعد دراسة السير الذاتية للعديد من المدربين، الأهلي صحيح تعرض لانتكاسة هي الأولى في مسيرته ولكن هذا لا ينفي أننا ناد كبير وله تاريخ عريق“.

وأضاف: ”رأينا أن موسيماني الأصلح لتولي المسؤولية، وفقا للإنجازات التي حققها مع الأهلي المصري وكان متوهجا، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس العالم للأندية، فهو اسم كبير سيعمل على إعادة النادي من عثرته الحالية، وموسيماني يعرف العقلية العربية“.

وتابع الجاسم: ”مدة العقد موسم واحد قابل للتجديد، وتجديد التعاقد ليس مشروطا، حيث سيكون وفقا لما تراه إدارة النادي من خلال نتائج المدرب“.

وأردف: ”قيمة الأهلي السعودي كبيرة جدا، وكان يجب التعاقد مع مدرب يضاهي هذه القيمة، ونحن متحمسون لهذه التجربة.. تفاوضنا مع موسيماني لمدة 3 أيام، قام خلالها بدراسة تاريخ النادي ومعرفة قيمته، ومدى أهمية عودته من جديد للدوري السعودي للمحترفين“.

وأشار: ”جهاز موسيماني سيكون نفس جهازه، الذي كان معه في النادي الأهلي المصري، وهدفنا وتفكيرنا هو العودة بالفريق بأسرع وقت ممكن لدوري المحترفين، والجمهور لا يحتمل ابتعادنا عن الدوري أكثر من هذا، ونحن نعمل من أجل النادي فقط ومشاعرنا مثل مشاعر الجماهير“.

وكان موسيماني أعرب عن سعادته البالغة بتلك الخطوة وثقة إدارة النادي الأهلي به، وقد وعد الجماهير عبر رسالة مؤثرة بإعادة صناعة تاريخ النادي.

وكتب موسيماني عبر تويتر ”أشعر بحماس كبير لتلك الفرصة ولا أستطيع الانتظار حتى الاجتماع مع فريقي الجديد الأهلي“.

وأضاف ”شكرًا للرئيس والمدير التنفيذي ومجلس الإدارة واللاعبين والمشجعين لثقتهم بي للقيام بتلك المهمة.. سنبذل قصارى جهدنا وسنعيد صناعة التاريخ وجعل الأمة الخضراء سعيدة“.

I am very excited for this opportunity and I can’t wait to meet my new team @ALAHLI_FC.

Shukran to the Chairman, CEO, Board, players, & supporters for trusting us with this mission. We will do our best, recreate history & make the green nation happy.

Alhamdulillah 🤲🏾💚 https://t.co/AhyP8fsxux

