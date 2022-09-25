اعتزال نواف الخالدي.. الهلال يهزم القادسية بثنائية

فاز نادي الهلال السعودي على نظيره القادسية الكويتي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مهرجان اعتزال نواف الخالدي، حارس مرمى القادسية الكويتي.

وارتدى نواف الخالدي، حارس مرمى القادسية الكويتي، قميصًا غريبًا قبل صافرة بداية مباراة فريقه مع الهلال السعودي في مباراة اعتزاله.

وظهر نواف الخالدي مع ياسر القحطاني مهاجم الهلال السابق مرتيدًا قميصًا نصفه من قميص الهلال، والنصف الثاني من قميص القادسية.

افتتح فييتو التسجيل للهلال مبكرا وأحرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس القادسية، ليسددها قوية في الشباك الكويتية.

وأضاف النيجيري إيغالو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 90 بعد انفراد بالمرمى.

⚽ هدددددف! فييتو يفتتح التسجيل عند الدقيقة 4"

الهلال 1 – 0 القادسية#الهلال_القادسية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/MB67PGG6EF — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 25, 2022

⚽ هدددددف! ايغالو يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 90"

الهلال 2 – 0 القادسية#الهلال_القادسية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/pv0g28tIEB — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 25, 2022

وأُقيم، مساء اليوم الأحد، مهرجان اعتزال نواف الخالدي، حارس مرمى القادسية على ملعب إستاد جابر الدولي.

ولعب الخالدي في صفوف القادسية 16 عامًا، في الفترة ما بين 2001 إلى 2017، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الكويتي في 9 مناسبات، وكأس ولي العهد 7 مرات، وكأس الأمير 7 مرات، بجانب الفوز بكأس الخليج للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر الكويتي 4 مرات، وكأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة.

ويُعرف عن نواف الخالدي أنه من مُحبي نادي الهلال، وقد أبدى سعادته بأن يكون “الزعيم” طرفًا في مباراة اعتزاله أمام القادسية الكويتي.

ويُعد مهرجان اعتزال الحارس الكويتي الدولي السابق نواف الخالدي، تحت رعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي.