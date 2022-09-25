موسيماني بعد تدريب الأهلي السعودي: سأحاول "كتابة التاريخ"

أكد بيتسو موسيماني المدرب الجديد للأهلي السعودي، اليوم الأحد، أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة البطل السابق الذي يشارك لأول مرة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم إلى حيث ينتمي.

وكتب المدرب الجنوب أفريقي عبر حسابه على فيسبوك: ”دعونا نعيد الفريق إلى حيث ينتمي، ونكتب التاريخ، ونُسعد جماهير الأهلي“.

وتابع: ”شكرًا للرئيس، والمدير التنفيذي، ومجلس الإدارة، واللاعبين، والمشجعين، على منحنا الثقة لهذه المهمة“.

I am very excited for this opportunity and I can’t wait to meet my new team @ALAHLI_FC. Shukran to the Chairman, CEO, Board, players, & supporters for trusting us with this mission. We will do our best, recreate history & make the green nation happy. Alhamdulillah 🤲🏾💚 https://t.co/AhyP8fsxux — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) September 25, 2022

وترك موسيماني قيادة الأهلي المصري، في يونيو/ حزيران الماضي، بعد فترة مميزة شهدت التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين من بينهما الفوز على غريمه المحلي الزمالك في النهائي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين.

والأهلي من الأبطال السابقين للدوري السعودي، ونال اللقب 3 مرات آخرها في موسم 2015-2016.

ورغم الهبوط مدد الأهلي عقد المدرب روبرت سيبولدي لموسم واحد، في يوليو/ تموز، لكنه قرر فسخ التعاقد بعد بداية متواضعة في الدرجة الثانية تضمنت تعادلًا وهزيمة في أول جولتين، وعين يوسف عنبر مدربًا مؤقتًا.

ويحتل الأهلي المركز السابع بثماني نقاط من 5 مباريات متأخرًا بأربع نقاط عن الأخدود المتصدر.

وقالت شركة (إم.تي) التي تدير أعمال موسيماني إن المدرب البالغ عمره 58 عامًا تلقى العديد من العروض من أندية ومنتخبات منذ رحيله عن العملاق المصري.

وأضافت الشركة في بيان: ”فرصة مثل هذا الفريق الكبير في السعودية تمثل المشروع المثالي المفيد للطرفين“.

ونجح موسيماني، الذي استهل مسيرته التدريبية مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في 2001، في الحصول على 21 لقبًا في 21 عامًا.

وموسيماني هو المدرب الأنجح في تاريخ ماميلودي صن داونز بعدما قاده للفوز بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات، بالإضافة إلى لقب دوري الأبطال على حساب الزمالك في 2016.