موسيماني بعد تدريب الأهلي السعودي: سأحاول "كتابة التاريخ"

أكد بيتسو موسيماني المدرب الجديد للأهلي السعودي، اليوم الأحد، أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة البطل السابق الذي يشارك لأول مرة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم إلى حيث ينتمي.

وكتب المدرب الجنوب أفريقي عبر حسابه على فيسبوك: ”دعونا نعيد الفريق إلى حيث ينتمي، ونكتب التاريخ، ونُسعد جماهير الأهلي“.

وتابع: ”شكرًا للرئيس، والمدير التنفيذي، ومجلس الإدارة، واللاعبين، والمشجعين، على منحنا الثقة لهذه المهمة“.

