نصف الهلال ونصف القادسية.. نواف الخالدي يرتدي قميصًا غريبًا في مهرجان اعتزاله (فيديو)

ارتدى نواف الخالدي، حارس مرمى القادسية الكويتي، قميصًا غريبًا قبل صافرة بداية مباراة فريقه مع الهلال السعودي في مباراة اعتزاله.

وظهر نوافق الخالدي مع ياسر القحطاني مهاجم الهلال السابق مرتيدًا قميصًا نصفه من قميص الهلال، والنصف الثاني من قميص القادسية.

ويلعب الهلال والقادسية، اليوم الأحد، مباراة اعتزال نواف الخالدي، على ملعب استاد جابر الدولي الذي يتسع لأكثر من 60 ألف مشجع.

ولعب نواف الخالدي للقادسية 16 عامًا، في الفترة ما بين 2001 إلى 2017، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الكويتي في 9 مناسبات، وكأس ولي العهد 7 مرات، وكأس الأمير 7 مرات، بجانب الفوز بكأس الخليج للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر الكويتي 4 مرات، وكأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة.